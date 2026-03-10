Terço Gigante da Festa da Penha 2026 terá novo visual; veja detalhes

A preparação para a Festa da Penha 2026 já começou e um dos símbolos mais aguardados da celebração religiosa começa a ganhar forma. O tradicional Terço Gigante, que todos os anos chama a atenção dos romeiros no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, terá uma estética diferente nesta edição. Inspirada na espiritualidade de São Francisco de Assis, a peça será confeccionada na cor natural da madeira, reforçando a proposta de simplicidade e contemplação.

A Festa da Penha acontecerá entre os dias 5 e 13 de abril e, como ocorre tradicionalmente, o Terço Gigante será instalado um dia antes da abertura oficial da programação. Considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil, a festa é dedicada a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, e reúne milhares de fiéis todos os anos.

Idealizador do projeto, o médico Osmar Sales explica que a proposta para 2026 busca dialogar diretamente com o tema da festa: “Fazei de nós instrumentos da paz”. O tema está em sintonia com o Ano Jubilar de São Francisco de Assis e, por isso, orientou toda a concepção estética do terço.

Segundo Osmar, algumas peças foram produzidas em Recife, incluindo as bolas de madeira que remetem à veste franciscana. Dessa forma, a escolha do material e da tonalidade não representa apenas uma decisão visual, mas também um símbolo espiritual.

“Queremos resgatar a simplicidade de Francisco. Será um terço sem excessos, com uma simbologia muito clara e profunda”, destacou o idealizador.

Terço Gigante de 2026

O Terço Gigante de 2026 terá novamente 21 metros de comprimento, e voluntários já iniciaram a produção da peça, mantendo a tradição que acompanha sua história desde a criação.

Inicialmente, oito pessoas trabalham na preparação das peças. Em seguida, durante a fase de montagem e instalação elétrica, a equipe passa a contar com seis voluntários. Já no momento da instalação no Convento da Penha, realizada com o apoio do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas participam diretamente da fixação da estrutura.

A cruz também seguirá a mesma linha simbólica. Nesta edição, a estrutura contará com a figura de São Francisco sob um Tau, elemento tradicional da espiritualidade franciscana que remete à cruz e ao compromisso com a fé. Além disso, a medalha do terço trará a logomarca da Festa da Penha, conectando o símbolo à identidade da celebração capixaba.

A iluminação também terá um tratamento diferenciado em relação à edição anterior. Embora o projeto mantenha um caráter contemplativo, a equipe busca criar uma atmosfera mais alinhada à sobriedade da composição.

O guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, destaca que o terço deste ano busca transmitir uma mensagem espiritual alinhada à tradição franciscana.

“O Terço deste ano expressa aquilo que São Francisco viveu: a fé sustentada na simplicidade e na coerência de vida. A escolha dos elementos franciscanos nos recorda que a oração precisa nos conduzir a atitudes concretas de reconciliação e serviço. É esse o testemunho que desejamos propor aos romeiros em 2026”, afirmou.

Tradição que atravessa gerações

O primeiro Terço Gigante surgiu em 1998, idealizado por Osmar Sales após ele se inspirar no grande terço utilizado na missa celebrada pelo Papa João Paulo II no Rio de Janeiro, em 1997.

Inicialmente, os organizadores pretendiam suspender o terço com balões de gás hélio. No entanto, o peso da estrutura impediu a execução do plano. Naquele ano, devotas carregaram o terço durante a Romaria das Mulheres. Depois, um frei autorizou e os organizadores penduraram a peça nas palmeiras do Convento.

Desde então, o Terço Gigante se tornou um dos marcos visuais e espirituais mais aguardados da Festa da Penha, renovando a cada edição sua mensagem de fé para milhares de peregrinos que visitam o Convento.

Ano Jubilar de São Francisco

O Papa Leão XIV proclamou 2026 como o Ano Jubilar de São Francisco de Assis. A celebração recorda os 800 anos da Páscoa do santo de Assis e propõe um período de renovação espiritual.

Sendo assim, considerado um jubileu extraordinário, o período incentiva os fiéis a refletirem sobre valores franciscanos como humildade, pobreza, amor à criação e compromisso com a paz.

Portanto, em sintonia com esse momento, a Festa da Penha adotou como tema em 2026 a frase “Fazei de nós instrumentos da paz”. Dessa maneira, a celebração reforça a identidade franciscana do Convento da Penha. Além de convidar os romeiros a vivenciarem um caminho de reconciliação, conversão e construção da paz sob a intercessão de Maria.

