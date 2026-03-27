Moradores do Sul do ES estão entre ganhadores do Nota Premiada; veja

A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo realizou, nesta quinta-feira (26), o 51º sorteio do Nota Premiada Capixaba. O programa distribuiu R$ 184,5 mil em prêmios para cidadãos e instituições sociais. Além disso, a transmissão ocorreu ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e redes sociais.

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O sorteio contemplou moradores de diferentes municípios capixabas. Entre eles, estão Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Linhares, Jaguaré, Colatina, Atílio Vivácqua, Santa Teresa, Marataízes e Muqui. Dessa forma, o programa ampliou o alcance da premiação em várias regiões do Estado.

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A estrutura do sorteio distribuiu 15 prêmios, organizados em três regiões: Metropolitana, Norte e Sul. Cada região recebeu cinco premiações, com valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. Assim, o modelo garantiu distribuição equilibrada entre os participantes.

Além disso, o programa também contemplou instituições sociais indicadas pelos sorteados. Cada entidade recebe 50% do valor do prêmio do participante. Ao mesmo tempo, essas instituições participam do rateio mensal de R$ 170 mil, definido conforme o engajamento social.

Os participantes concorreram com bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 28 de fevereiro. Dessa maneira, o sistema considerou automaticamente os documentos vinculados ao CPF informado no momento da compra.

Confira a lista de ganhadores

Região Norte

Maria da Graça D** S***** B******** – Linhares – R$ 1.500

Zenilton A****** – Cariacica – R$ 2.500

Ederval P***** – Jaguaré – R$ 5.000

Isabel C******* R******** T****** – Colatina – R$ 7.000

Alice B****** d* S***** – Colatina – R$ 25.000

Na Região Sul

Soraia B**** B****** L***** – Atílio Vivácqua – R$ 1.500

Marcelo d** S***** – Santa Teresa – R$ 2.500

Jailson S************ d* C***** – Marataízes – R$ 5.000

Lara V**** F**** – Muqui – R$ 7.000

Francine P******* G****** T****** A**** – Cariacica – R$ 25.000

Região Metropolitana

Alcineia P***** d* C***** S******** – Cariacica – R$ 1.500

Karla E****** D** S***** L**** – Serra – R$ 2.500

Rodrigo S******** A********** – Vitória – R$ 5.000

Adrieli E****** S****** P******* – Viana – R$ 7.000

Joel M**** S**** – Serra – R$ 25.000

Como participar do programa

O Nota Premiada Capixaba incentiva a cidadania fiscal e estimula a regularização das empresas. Para participar, o cidadão deve realizar cadastro no site oficial e indicar uma instituição social. Além disso, é necessário solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais das compras.

O sistema gera automaticamente pontos e bilhetes para os sorteios mensais. Cada R$ 1 em compras equivale a um ponto. A cada 50 pontos, o participante recebe um bilhete para concorrer. Dessa forma, o processo ocorre de maneira automática e contínua.

Os ganhadores recebem notificação pelo sistema. Caso necessário, a equipe do programa realiza contato telefônico. Além disso, os contemplados devem solicitar o resgate do prêmio em até 90 dias após o sorteio.

Assim, o programa mantém a distribuição periódica de prêmios. Ao mesmo tempo, fortalece a participação dos cidadãos e o apoio às instituições sociais em todo o Espírito Santo.