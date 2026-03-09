Motociclistas se ferem em acidente na Avenida Jones dos Santos Neves em Cachoeiro

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão registrada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim. Entre as vítimas está um motoboy que trabalhava no momento do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Ecovias prestaram socorro no local. Em seguida, os profissionais encaminharam os dois motociclistas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar foi procurada para informar detalhes sobre a dinâmica do acidente. No entanto, até o momento, não houve retorno da corporação com novas informações sobre a ocorrência.