Mulher baleada pelo ex em Guaçuí segue hospitalizada

A mulher baleada pelo ex em Guaçuí permanece hospitalizada após o ataque ocorrido na manhã desta quarta-feira (4). A vítima passou por cirurgia e segue em estado grave.

O crime aconteceu na localidade de São Felipe, zona rural do município. O caso também deixou o pai da vítima ferido.

Segundo informações atualizadas, o homem permanece internado, consciente e conversando com familiares e médicos. No entanto, ele deverá passar por cirurgia nesta quinta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu dentro da residência da família. O autor dos disparos foi identificado como Raone de Paula Faria, ex-companheiro da vítima.

Após atirar contra a mulher e o sogro, o homem tirou a própria vida no imóvel. As autoridades informaram que ele teria cometido suicídio por enforcamento logo após os disparos.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram duas pessoas feridas por disparos de arma de fogo. Imediatamente, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em seguida, os socorristas encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim devido à gravidade dos ferimentos.

O caso da mulher baleada pelo ex em Guaçuí provocou forte repercussão na comunidade rural de São Felipe. Moradores acompanharam com preocupação as informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Logo após o crime, a Polícia Militar isolou a área para preservar o local. Em seguida, os policiais realizaram buscas dentro da residência.

Durante a varredura, os militares apreenderam um revólver calibre .38. Além disso, recolheram munições deflagradas e intactas encontradas no imóvel.

Posteriormente, equipes da Polícia Científica chegaram ao local para realizar a perícia. Os peritos coletaram vestígios e registraram elementos que ajudarão nas investigações.

Depois disso, as autoridades encaminharam a ocorrência aos órgãos competentes. A Polícia Civil assumiu o caso e seguirá com as apurações.

A investigação pretende esclarecer as circunstâncias do ataque e reunir informações sobre o histórico da relação entre o autor e a vítima.

Enquanto isso, equipes médicas continuam acompanhando o quadro clínico da mulher baleada pelo ex em Guaçuí. A vítima permanece internada após passar por cirurgia.

Por fim, a família aguarda novas atualizações médicas sobre o estado de saúde dela e do pai, que também foi atingido durante o ataque.