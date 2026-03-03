Muqui recebe investimentos em pavimentação e mais recursos do governo Casagrande

O município de Muqui recebeu uma série de investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, educação e saúde no último sábado (28).

O governador Renato Casagrande (PSB) entregou a primeira etapa da pavimentação rural do Programa Caminhos do Campo. O investimento ocorreu no trecho que liga as comunidades de Sumidouro, Fortaleza e Providência.

A obra tem como objetivo ampliar a segurança no transporte. Além disso, visa melhorar a mobilidade rural e garantir melhores condições para o escoamento da produção agrícola, beneficiando diretamente agricultores e famílias da região.

Durante solenidade realizada na Praça Central do município, o governo estadual também oficializou novos repasses de recursos destinados à reforma e ampliação de unidades escolares e de saúde.

Na mesma ocasião, o governador assinou a ordem de serviço para a segunda etapa da pavimentação rural, que ligará a localidade de Providência à sede de Muqui, além da autorização para a construção de um muro de contenção no bairro São Pedro. Com informações são da assessoria de comunicação.