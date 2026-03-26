Nervosismo na abordagem revela arma carregada na BR 101 no ES

Uma apreensão de arma em Linhares ocorreu na noite desta quarta-feira (25), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101. A abordagem aconteceu por volta das 22h10, no km 171 da rodovia.

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Durante a operação, os agentes deram ordem de parada a um veículo Honda Civic. O condutor estava sozinho e apresentou comportamento considerado suspeito pelos policiais.

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Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem. Ainda assim, ao ser questionado, ele negou qualquer irregularidade no veículo.

No entanto, ao verificarem uma restrição administrativa, os policiais aprofundaram a fiscalização. Em seguida, a equipe realizou uma busca detalhada no interior do automóvel.

Apreensão de arma em Linhares inclui pistola e munições

Durante a vistoria, os agentes localizaram uma pistola Taurus G2C, calibre 9 milímetros, no porta-luvas do veículo. A arma estava carregada e pronta para uso.

Além disso, os policiais encontraram quatro carregadores municiados, totalizando 48 munições intactas. O material estava pronto para emprego imediato, segundo a corporação.

Diante da situação, os agentes detiveram o condutor no local. Em seguida, a equipe encaminhou o suspeito, juntamente com a arma e as munições, à Delegacia de Polícia Civil de Linhares.

A ocorrência reforça a atuação da PRF no combate ao porte irregular de armas nas rodovias federais. Além disso, destaca a importância das fiscalizações de rotina.

Enquanto isso, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem da arma e a possível destinação do material apreendido.

Além disso, os agentes devem ouvir o suspeito e reunir informações que possam esclarecer os fatos. A análise técnica também deve integrar o processo investigativo.