Segurança

Nervosismo na abordagem revela arma carregada na BR 101 no ES

Apreensão de arma em Linhares ocorre após abordagem da PRF na BR-101; pistola carregada e munições foram encontradas em veículo.

Foto: Polícia Rodoviária Federal

Uma apreensão de arma em Linhares ocorreu na noite desta quarta-feira (25), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101. A abordagem aconteceu por volta das 22h10, no km 171 da rodovia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a operação, os agentes deram ordem de parada a um veículo Honda Civic. O condutor estava sozinho e apresentou comportamento considerado suspeito pelos policiais.

Leia também: Acidente com três veículos deixa vítima presa às ferragens na BR 262

Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem. Ainda assim, ao ser questionado, ele negou qualquer irregularidade no veículo.

No entanto, ao verificarem uma restrição administrativa, os policiais aprofundaram a fiscalização. Em seguida, a equipe realizou uma busca detalhada no interior do automóvel.

Apreensão de arma em Linhares inclui pistola e munições

Durante a vistoria, os agentes localizaram uma pistola Taurus G2C, calibre 9 milímetros, no porta-luvas do veículo. A arma estava carregada e pronta para uso.

Além disso, os policiais encontraram quatro carregadores municiados, totalizando 48 munições intactas. O material estava pronto para emprego imediato, segundo a corporação.

Diante da situação, os agentes detiveram o condutor no local. Em seguida, a equipe encaminhou o suspeito, juntamente com a arma e as munições, à Delegacia de Polícia Civil de Linhares.

A ocorrência reforça a atuação da PRF no combate ao porte irregular de armas nas rodovias federais. Além disso, destaca a importância das fiscalizações de rotina.

Enquanto isso, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem da arma e a possível destinação do material apreendido.

Além disso, os agentes devem ouvir o suspeito e reunir informações que possam esclarecer os fatos. A análise técnica também deve integrar o processo investigativo.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimCrimesPRF

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por