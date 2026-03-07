Ninguém acerta e prêmio da Quina vai a R$ 15 milhões; quer concorrer?

A Quina acumula após o sorteio do concurso 6969, realizado na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo. Como ninguém acertou as cinco dezenas, o prêmio principal aumentou e pode chegar a R$ 15 milhões no próximo sorteio.

A Caixa realizou o sorteio e divulgou os números vencedores ainda na noite de sexta-feira. As dezenas sorteadas foram: 24, 35, 39, 37 e 45. Entretanto, nenhuma aposta acertou os cinco números sorteados.

Inicialmente, o prêmio principal deste concurso estava estimado em R$ 13.560.016,94. Contudo, com o acúmulo, o valor cresce para o próximo sorteio. Assim, os apostadores terão a oportunidade de disputar um prêmio ainda maior.

A Quina realiza sorteios frequentes e costuma atrair milhares de apostadores em todo o país. Além disso, o jogo oferece diferentes faixas de premiação, o que aumenta as chances de ganhar algum valor.

Como jogar na Quina

Para participar da Quina, o apostador precisa escolher entre cinco e quinze números no volante, que possui um total de 80 opções disponíveis. Em seguida, ele registra a aposta em uma lotérica credenciada ou pelos canais digitais.

Além da aposta tradicional, o jogo oferece recursos que podem facilitar a escolha dos números. Por exemplo, a opção Surpresinha permite que o próprio sistema selecione automaticamente os números da aposta.

Outra alternativa é a Teimosinha. Nesse caso, o jogador concorre com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. É possível manter os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou até 24 sorteios.

Premiações da Quina

A Quina premia apostas que acertam dois, três, quatro ou cinco números. Portanto, mesmo quem não acerta todas as dezenas sorteadas ainda pode conquistar valores menores.

Consequentemente, o jogo mantém grande popularidade entre os apostadores. Afinal, além do prêmio principal, existem diversas possibilidades de premiação.

Bolão aumenta chances de ganhar

Outra forma de participar da loteria é por meio do Bolão da Quina. Esse formato permite que várias pessoas apostem juntas e dividam o valor da aposta, além de compartilhar um eventual prêmio.

Para participar, basta preencher o campo específico do bolão no volante ou solicitar a participação diretamente ao atendente da lotérica. Dessa forma, os jogadores podem aumentar as chances de acerto.

Na Quina, o valor mínimo do bolão é de R$ 15. Além disso, cada cota pode custar a partir de R$ 4. O grupo pode reunir entre duas e cinquenta cotas.

Os bolões permitem ainda até dez apostas por grupo, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números. Além das lotéricas, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades.

Nesses casos, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota. As cotas também ficam disponíveis no portal Loterias Online da Caixa.

Por fim, os interessados devem ficar atentos ao horário. As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 nos dias em que ocorrem sorteios. Assim, os apostadores precisam registrar a participação antes desse limite.