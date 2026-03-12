Notaer resgata homem com queimaduras graves no ES

Equipes de resgate aéreo realizaram o transporte de um homem com queimaduras graves em Baixo Guandu na manhã desta quinta-feira (12). A aeronave Harpia 08 foi acionada para atender a ocorrência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O helicóptero decolou com destino ao município após receber o chamado para realizar o transporte aeromédico da vítima. Segundo as informações divulgadas pelas equipes de resgate, o paciente tem 36 anos.

Leia mais: Fraude de energia termina em prisão em Cachoeiro de Itapemirim

Ele sofreu queimaduras em aproximadamente 29% do corpo. As lesões atingiram principalmente a região da face, do pescoço e do tórax anterior.

Além disso, os membros superiores também apresentaram queimaduras. Diante da gravidade do quadro, as equipes decidiram realizar o transporte aéreo para garantir atendimento especializado.

Após o atendimento inicial no local, os socorristas prepararam o paciente para o deslocamento. Em seguida, a equipe embarcou a vítima na aeronave Harpia 08.

Homem com queimaduras graves em Baixo Guandu

Durante o resgate do homem com queimaduras graves em Baixo Guandu, os profissionais de saúde monitoraram o estado clínico da vítima.

Segundo as equipes médicas, o paciente permaneceu estável durante todo o transporte aeromédico.

Logo depois da decolagem, a aeronave seguiu para a região metropolitana da Grande Vitória.

O destino do transporte foi o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no município da Serra.

A unidade hospitalar é referência no tratamento de queimados no Espírito Santo.

Por esse motivo, pacientes com lesões graves costumam ser encaminhados para o hospital.

Durante o voo, a equipe manteve o acompanhamento constante dos sinais vitais da vítima.

Além disso, os profissionais adotaram medidas para garantir a estabilidade clínica do paciente. Após a chegada ao hospital, a equipe médica da unidade assumiu o atendimento.

Agora, os especialistas deverão realizar avaliação completa do quadro de saúde do paciente.

Casos envolvendo homem com queimaduras graves em Baixo Guandu demonstram a importância do suporte aeromédico no atendimento de urgência.

O uso de aeronaves permite reduzir o tempo de deslocamento entre municípios e hospitais especializados.

Assim, equipes conseguem garantir atendimento rápido para pacientes com lesões graves. Além disso, o transporte aéreo amplia as chances de tratamento adequado em unidades de referência.

Por fim, o paciente segue sob cuidados médicos no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde receberá acompanhamento especializado para o tratamento das queimaduras.