Novo alerta laranja coloca todo o Espírito Santo sob risco de tempestades e ventania
Aviso do Inmet prevê chuva forte e ventos de até 100 km/h entre os dias 11 e 12 de março.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo. O aviso indica grau de severidade classificado como perigo e permanece válido entre a manhã desta quarta-feira (11) e a noite de quinta-feira (12).
A previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros por dia. Além da chuva intensa, o aviso também indica ventos fortes no estado. As rajadas podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora durante o período de instabilidade.
Por causa dessas condições, o Inmet alerta para alguns riscos potenciais. Entre eles estão corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas.
Diante desse cenário, o instituto também orienta a população a adotar medidas de prevenção. Em caso de rajadas de vento, por exemplo, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores.
Além disso, o órgão orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Dessa forma, a medida ajuda a reduzir riscos durante ventos fortes.
Outra orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, sempre que possível. Essa medida pode evitar danos causados por descargas elétricas durante o período de instabilidade.
Além disso, a população deve acompanhar informações atualizadas sobre as condições climáticas. Para obter mais orientações, é possível entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo telefone 193. Dessa maneira, os órgãos responsáveis podem prestar atendimento e orientação durante o período de chuvas intensas no Espírito Santo.
