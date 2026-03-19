O inverno vai chegar mais cedo? Saiba quando teremos ondas de frio severo

O outono de 2026 começa oficialmente às 11h45 desta sexta-feira (20), trazendo um cenário de mudanças climáticas contrastantes para o Brasil. De acordo com a previsão da Tempo OK, a nova estação deve registrar chuvas abaixo da média histórica na maior parte do país, com exceção da região Sul. Embora o calor do verão perca força gradualmente, os brasileiros ainda enfrentarão episódios de temperaturas elevadas, especialmente entre os meses de abril e maio.

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Sendo assim, a preocupação com o abastecimento hídrico aumenta no Sudeste e no Centro-Oeste. O Sistema Cantareira, por exemplo, opera atualmente com apenas 42,7% de sua capacidade, um volume significativamente inferior aos 58,9% registrados no mesmo período de 2025.

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Além disso, a tendência aponta para chuvas cada vez mais isoladas nessas regiões, já que as frentes frias devem avançar com pouca intensidade ou de forma afastada pelo oceano.

Quanto às temperaturas, o mês de maio promete registrar as maiores anomalias de calor, especialmente no estado de São Paulo. Por outro lado, as ondas de frio mais rigorosas devem atingir o Centro-Sul apenas na segunda metade da estação.

La Niña pode provocar chuvas no Brasil

Segundo os meteorologistas, junho reserva as quedas mais significativas nos termômetros, embora esses episódios gelados devam durar pouco tempo, sendo rapidamente substituídos por dias mais quentes.

No que diz respeito aos fenômenos globais, o cenário climático passará por uma transição importante. Em abril, a La Niña cede lugar a uma fase neutra no Oceano Pacífico, mas o El Niño já sinaliza sua chegada.

Portanto, há 62% de chance de o fenômeno surgir entre junho e agosto, o que pode elevar o volume de chuvas nos estados do Sul e no Mato Grosso do Sul até o final da estação.

Com informações do Estadão Conteúdo.