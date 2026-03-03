O que o tempo reserva para o Espírito Santo nesta terça-feira? Confira a previsão

Nesta terça-feira (03), o Espírito Santo vive um dia de tempo seco, com céu aberto e ausência de chuvas em todo o estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O ar seco, associado a um sistema de alta pressão, mantém as condições de tempo firme, sem previsão de precipitação.

Com isso, as temperaturas máximas aumentam e o vento sopra fraco a moderado, principalmente no litoral sul e na Grande Vitória.

Leia também: Inmet emite alerta de chuvas fortes para três cidades do Espírito Santo

Previsão

Grande Vitória: O tempo na região será caracterizado por poucas nuvens, sem previsão de chuva. O vento será fraco a moderado no litoral, e as temperaturas variam entre 21°C (mínima) e 32°C (máxima). Vitória terá mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Região Sul: Na região sul, haverá variação de nuvens, mas também sem previsão de chuva. O vento será fraco a moderado no litoral. Nas áreas mais baixas, a temperatura mínima ficará em torno de 19°C e a máxima pode chegar a 33°C. Nas áreas altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 28°C.

Região Serrana: Com variação de nuvens e sem previsão de chuva, as temperaturas na região serrana variam entre 18°C (mínima) e 30°C (máxima) nas áreas mais baixas. Nas áreas altas, a mínima será de 15°C e a máxima de 27°C.

Região Norte: A previsão para o norte do estado indica variação de nuvens, sem expectativa de chuva. As temperaturas mínimas ficarão em torno de 20°C, e as máximas podem chegar a 32°C.

Região Noroeste: A região noroeste também terá variação de nuvens e sem previsão de chuva. Nas áreas mais baixas, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima pode atingir 33°C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 19°C e a máxima de 27°C.

Região Nordeste: A previsão para a região nordeste é similar, com variação de nuvens e sem chuva. As temperaturas mínimas ficarão em torno de 21°C, e as máximas podem chegar a 32°C.

Conclusão: O tempo seco predomina em todo o Espírito Santo nesta terça-feira, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva. O céu claro e o vento fraco a moderado garantem um clima típico de outono.