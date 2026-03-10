Operação apreende armas, drogas e dinheiro em área rural de Alegre

Uma apreensão de armas e drogas em Alegre chamou a atenção das autoridades na manhã desta terça-feira (10). A ação ocorreu na localidade de Córrego de Santa Luzia, na zona rural do município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel da região. Durante a operação, os agentes localizaram armas, drogas, munições e dinheiro.

Leia também: Motorista fica preso às ferragens após acidente na 482 em Guaçuí

A ação contou com a participação de militares da Força Tática, da equipe K9 e da Seção de Inteligência da unidade. As equipes realizaram buscas detalhadas no local indicado pela investigação.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .12. Além disso, os agentes apreenderam munições compatíveis com ambos os armamentos.

As equipes também localizaram duas balanças de precisão, frequentemente utilizadas para pesagem de entorpecentes. Além disso, os policiais recolheram materiais usados para fracionamento e embalo de drogas.

No mesmo local, os agentes apreenderam duas pedras grandes de crack. Segundo os policiais, o material apreendido indica possível atividade de distribuição de entorpecentes.

Além disso, os policiais recolheram três aparelhos celulares e R$ 3.039,00 em dinheiro. A quantia foi encontrada durante as buscas realizadas no imóvel investigado.

Durante a operação, os agentes também encontraram acessórios relacionados às armas. Entre os itens estavam coronhas, um coldre e uma mira telescópica.

Apreensão de armas e drogas em Alegre

A apreensão de armas e drogas em Alegre ocorreu após o cumprimento de uma ordem judicial autorizando as buscas no imóvel rural. A medida permitiu que os policiais realizassem a vistoria completa no local.

Durante as diligências, os agentes identificaram diversos materiais que podem estar ligados ao comércio ilegal de entorpecentes. Por esse motivo, todo o material foi recolhido para análise.

Além disso, os policiais encaminharam o indivíduo envolvido na ocorrência para a delegacia. O suspeito seguiu junto com os objetos apreendidos.

Posteriormente, os agentes apresentaram o material à autoridade policial responsável pelo caso. A equipe da Polícia Civil registrou a ocorrência e iniciou os procedimentos legais.

Operações desse tipo fazem parte das ações voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas. As forças de segurança realizam essas atividades com base em investigações e denúncias.

Além disso, o trabalho integrado entre equipes especializadas permite ampliar a capacidade de atuação das autoridades. O uso de inteligência policial e apoio de unidades específicas contribui para o avanço das operações.

Por fim, o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. As apurações deverão esclarecer a origem dos materiais apreendidos e possíveis desdobramentos da ocorrência.