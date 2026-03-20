Operação liberta adolescente sequestrada após prêmio da Mega-Sena no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), deflagrou na quarta-feira (18) a “Operação Resgate”, que resultou na libertação de uma adolescente de 16 anos sequestrada dois dias antes, em 16 de março. O sequestro foi motivado pelo conhecimento de que um familiar indireto da vítima havia ganhado um prêmio milionário da Mega-Sena, em 2025.

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As investigações, conduzidas pelos delegados Leonardo Forattini, Jéssica Bohrer e Daniel Nogueira, revelaram que o grupo criminoso inicialmente pretendia sequestrar outro membro da família. Porém, devido a dificuldades na execução, optaram por capturar a adolescente. Embora a vítima tenha uma relação familiar indireta com o ganhador do prêmio, ela não possui vínculo consanguíneo com ele.

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Operação liberta adolescente sequestrada

A ação foi coordenada remotamente por um detento do presídio de Teixeira de Freitas, na Bahia. Com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia, a PCES localizou o cativeiro, situado em uma residência no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia. Durante a operação, um dos suspeitos resistiu armadamente e foi baleado em confronto com as equipes de segurança. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, a polícia apreendeu uma arma de fogo, um veículo com restrição de roubo e aproximadamente 800 gramas de entorpecentes, entre crack e maconha.

A operação contou com a colaboração de diversas forças de segurança, incluindo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) da Bahia, a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), a Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal. Juntas, essas entidades realizaram a operação com o objetivo de resgatar a vítima e prender os responsáveis pelo crime.

A adolescente foi resgatada e, após procedimentos, foi entregue com segurança à sua família no Espírito Santo.

A delegada Jéssica Bohrer enfatizou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos, esclarecer completamente as circunstâncias do crime e responsabilizar os responsáveis conforme sua participação. A polícia segue diligente para localizar outros coautores e partícipes da organização criminosa.