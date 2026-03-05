Operação policial apreende cocaína e crack em casa de Guaçuí

Uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (5) resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no Morro Antônio Martins, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Civil executou a ação por meio da Delegacia de Guaçuí, sob coordenação da delegada Yasmin Fassarella. Além disso, equipes da Polícia Militar prestaram apoio durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Os policiais chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. O alvo da operação foi a residência de um homem de 39 anos situada na subida do Morro Antônio Martins.

No momento da abordagem, os agentes encontraram o suspeito dentro do imóvel. Além disso, uma adolescente de 16 anos, apontada como companheira do investigado, também estava na residência.

Durante a ação policial, os militares observaram que a adolescente carregava na cintura um simulacro de pistola. Em seguida, os agentes iniciaram uma busca minuciosa no interior do imóvel.

A operação revelou diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas. Por isso, os policiais apreenderam entorpecentes, equipamentos e outros objetos suspeitos.

Entre os itens encontrados estavam 28 buchas de cocaína, com cerca de 30 gramas, e 18 pedras de crack, totalizando aproximadamente 5 gramas.

Além disso, a equipe localizou uma balança de precisão e várias sacolas plásticas utilizadas para embalar drogas.

Tráfico de drogas no Morro Antônio Martins

A investigação sobre tráfico de drogas no Morro Antônio Martins ganhou novos elementos após a apreensão de diversos objetos no imóvel.

Os policiais também encontraram um simulacro de pistola de cor preta e uma arma de Airsoft modelo SR 375. Junto ao equipamento, havia uma caixa contendo esferas utilizadas nesse tipo de arma.

Durante a busca, os agentes apreenderam ainda um notebook da marca Samsung e quatro relógios. Além disso, recolheram três aparelhos celulares de diferentes marcas.

Entre os objetos apreendidos também estavam um anel dourado, um cordão dourado e uma carteira contendo documentos pessoais.

Os policiais recolheram ainda uma toca ninja, uma maquininha de pagamento Minizinha Chip 2 e a quantia de R$ 61 em dinheiro.

Após a apreensão dos materiais, os policiais conduziram os dois envolvidos para a Delegacia de Guaçuí. Na unidade policial, os investigadores realizaram os procedimentos legais.

Diante das evidências, a autoridade policial autuou o homem em flagrante por tráfico de drogas com agravante de envolvimento de adolescente.

Já em relação à adolescente, os agentes registraram um boletim circunstanciado de ocorrência. Em seguida, a equipe ouviu a jovem e a entregou à responsável legal.

Posteriormente, os policiais encaminharam o homem preso ao sistema prisional do Espírito Santo. Ele permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.