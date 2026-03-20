Outono chega ao Espírito Santo com calor intenso e pancadas de chuva

O início do outono no Hemisfério Sul ocorre oficialmente nesta sexta-feira (20). No Espírito Santo, a nova estação começa com características típicas da transição climática. De acordo com os dados meteorológicos, o estado terá um dia marcado pelo calor elevado e pela chegada de instabilidades em diversas regiões.

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Durante as primeiras horas da jornada, o céu permanece com poucas nuvens em todo o território capixaba. Entretanto, esse cenário muda a partir da tarde. A combinação entre as altas temperaturas e a umidade disponível na atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas. Consequentemente, o Incaper prevê pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em pontos isolados.

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Instabilidades atingem o Sul e a Grande Vitória

Inicialmente, as precipitações se concentram nos trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. Conforme o dia avança, essas instabilidades ganham força e se deslocam. No período da noite, a chuva deve atingir também o litoral sul e a Grande Vitória.

Na Região Metropolitana, o sol predomina até o fim da tarde. Contudo, os moradores devem se preparar para trovoadas e chuva ao anoitecer. Os termômetros na Grande Vitória registram mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Na capital, Vitória, a variação térmica fica entre 25 °C e 34 °C.

Temperaturas elevadas no interior

O calor continua intenso em boa parte do estado. Na Região Norte, por exemplo, o tempo segue firme e sem previsão de chuva, com máximas atingindo 35 °C. Da mesma forma, a Região Nordeste apresenta céu claro e calor de até 36 °C, com ventos de intensidade fraca a moderada no litoral.

Já no Noroeste capixaba, o sol aparece pela manhã, mas o tempo vira à tarde nos setores sul e oeste. Nessa região, as cidades menos elevadas podem registrar picos de 36 °C. Por outro lado, em Mantenópolis e Alto Rio Novo, o clima fica mais ameno, com máxima de 32 °C.

Clima nas montanhas e no litoral sul

A Região Serrana também segue o padrão de sol matinal e pancadas vespertinas. Nas áreas mais altas, a temperatura mínima fixa-se em 19 °C, enquanto a máxima não ultrapassa os 30 °C. Nas zonas de menor altitude, os termômetros oscilam entre 21 °C e 30 °C.

Por fim, a Região Sul apresenta o mesmo comportamento meteorológico. A manhã será de poucas nuvens, todavia, a chuva chega à tarde e se espalha pelas demais áreas durante a noite. Nas áreas litorâneas, o vento sopra com moderada intensidade. As temperaturas nas partes baixas variam de 22 °C a 33 °C, enquanto os pontos elevados registram mínima de 21 °C.