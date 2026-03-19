Peter Costa deixará Prefeitura de Mimoso para disputar vaga de deputado estadual

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, anunciou que deixará o cargo no próximo dia 2 de abril. Ele segue para disputar uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A declaração foi durante evento, no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), vereadores e lideranças políticas da região.

O chefe do Poder Executivo municipal e pré-candidato a deputado estadual afirma que a decisão só foi tomada após garantir o encaminhamento de obras consideradas essenciais para o município.

Leia também: Mimoso do Sul une forças para apoiar vítimas das chuvas em Minas Gerais

Obras essenciais

A gestão encaminhou projetos importantes e estratégicos. Entre eles, estão o edital do loteamento de interesse social, com 136 unidades habitacionais, a revitalização da rodoviária e a construção de um vertedouro. A nova estrutura fará parte do sistema de controle de cheias.

“Eu não tinha anunciado isso ainda, porque eu tinha dentro de mim que eu só poderia sair dessa cidade com essas obras encabeçadas”, ressalta Peter Costa.

Paulinho assume

O prefeito ainda destaca o perfil do seu sucessor, o vice-prefeito Paulinho. Ele deve assumir a administração municipal após sua saída. Nesse contexto, Peter destaca que acredita na capacidade do seu parceiro e que a continuidade da gestão será com responsabilidade.

“São obras importantíssimas que o povo pode ter certeza que o Paulinho vai assumir. O Paulinho é um cara simples, é um cara que não tem sobrenome de família tradicional, mas é um cara extremamente consciente, é um cara extremamente correto.

Peter Costa, entretanto, ainda fez um apelo à Câmara Municipal e a todos os parceiros de Mimoso do Sul. Ele pediu para que mantenham o mesmo nível de confiança no seu sucessor.

“E eu tenho certeza que o Paulinho vai tocar tudo da melhor maneira possível. Então eu peço a Câmara para poder dar a credibilidade ao Paulinho, a mesma credibilidade que me deu. E eu tenho certeza que o Governo do Estado cuidará, que os deputados parceiros, tanto os deputados estaduais quanto os deputados federais, vão continuar ajudando”, disse.