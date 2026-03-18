Polícia Ambiental apreende armas e animais silvestres no Espírito Santo

Uma operação do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), resultou na apreensão de armas e animais silvestres em Cariacica. Durante patrulhamento na Reserva Biológica de Duas Bocas, nesta quarta-feira (18), os policiais identificaram um crime ambiental na região.

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Durante a operação, a guarnição recebeu denúncia de moradores sobre a caça e captura ilegal de animais silvestres na área da unidade de conservação. Imediatamente, os policiais se deslocaram até o local indicado para averiguar a denúncia.

Crime ambiental em Cariacica: Caça ilegal e apreensões

Ao chegar ao local, os policiais constataram a presença de pássaros silvestres em gaiolas sem a devida anilha de identificação, configurando o crime ambiental. Em continuidade às buscas, os militares encontraram, no galinheiro da propriedade, uma vestimenta camuflada, comumente usada em atividades de caça. Dentro de um dos bolsos, estavam munições intactas de calibre 36.

Dentro da residência, a equipe também encontrou mais aves silvestres em cativeiro irregular, além de parte de um animal silvestre abatido, identificado como paca. Também foram localizadas munições de calibre .22 e duas armas de fogo, configurando a posse ilegal de armamento.

A ocorrência está sendo investigada, e todo o material apreendido será encaminhado às autoridades competentes. Os responsáveis podem responder por crimes ambientais, como caça ilegal e posse de animais silvestres, além de posse ilegal de armas de fogo, conforme prevê a legislação vigente.

A Polícia Militar Ambiental destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que são fundamentais no combate aos crimes contra a fauna e a preservação dos recursos naturais. A equipe de fiscalização segue atenta, garantindo a proteção dos ecossistemas e a punição de crimes ambientais na região.