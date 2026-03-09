Polícia apreende 13 coleiros durante torneio de pássaros em Jerônimo Monteiro
Polícia Militar Ambiental identifica irregularidades em aves durante evento realizado em Jerônimo Monteiro.
A apreensão de coleiros em Jerônimo Monteiro marcou uma ação de fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental no último sábado (7). A operação ocorreu durante um torneio de pássaros realizado no município.
Durante a atividade, os policiais ambientais verificaram a documentação e a identificação das aves presentes no evento. Como resultado da fiscalização, os militares apreenderam 13 pássaros da espécie coleiro.
Segundo a corporação, as aves apresentavam irregularidades relacionadas à identificação e à documentação exigida para participação em competições. Esse tipo de evento possui regras específicas estabelecidas pelos órgãos ambientais.
Além disso, os responsáveis pelas aves devem cumprir exigências legais para garantir a regularidade da atividade. Entre essas exigências está a identificação correta dos pássaros por meio de anilhas oficiais.
Durante a fiscalização, alguns participantes abandonaram aves no local ao perceberem a presença dos policiais ambientais. Essa atitude ocorreu, segundo informações da corporação, para evitar possível responsabilização.
Em seguida, as equipes recolheram os pássaros encontrados durante a operação. Os policiais também registraram as irregularidades constatadas durante a fiscalização.
A Polícia Militar Ambiental realiza esse tipo de ação com frequência em eventos envolvendo aves. Essas operações buscam garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente.
A apreensão de coleiros em Jerônimo Monteiro ocorreu após a identificação de falhas na documentação e na identificação das aves. A legislação exige que todos os pássaros participantes estejam devidamente registrados.
Além disso, os animais devem possuir anilhas oficiais que comprovem a origem legal. Esse procedimento permite a rastreabilidade das aves e auxilia no controle ambiental.
Após a apreensão, os policiais encaminharam os pássaros ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). O órgão ficará responsável pela triagem e pelos cuidados necessários com os animais.
Durante o encaminhamento da ocorrência, um responsável assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Esse procedimento ocorre em situações previstas pela legislação ambiental.
A Polícia Militar Ambiental também reforçou orientações para organizadores e participantes de eventos desse tipo. De acordo com a corporação, torneios de aves passeriformes precisam de autorização prévia dos órgãos competentes.
Além disso, todas as aves participantes devem possuir documentação regular e identificação adequada. O descumprimento dessas exigências pode resultar em apreensão dos animais e responsabilização dos envolvidos.
As autoridades ambientais realizam fiscalizações para prevenir irregularidades e proteger a fauna. Essas ações buscam garantir que atividades envolvendo aves ocorram dentro dos parâmetros legais.
Dessa forma, a apreensão de coleiros em Jerônimo Monteiro destaca a importância do cumprimento das normas ambientais. A fiscalização busca preservar a fauna e garantir o respeito à legislação vigente.
