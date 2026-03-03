Polícia Científica do Espírito Santo é a única do país a realizar análise de cabelo

O Laboratório de Toxicologia Forense (LABTOX) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) é pioneiro no Brasil ao realizar análise de cabelo para fins criminais. Desde 2015, o laboratório tem se consolidado como referência no exame de substâncias tóxicas, incluindo drogas de abuso, medicamentos e outros agentes tóxicos. A técnica tem se mostrado um método seguro e eficaz para investigações criminais, especialmente em casos relacionados a crimes facilitados por drogas, como abuso sexual e o fenômeno conhecido como “Boa Noite Cinderela”.

Importância da análise de cabelo nas investigações

A análise capilar é fundamental para detectar intoxicações crônicas e envenenamentos. De acordo com a perita oficial criminal, Mariana Dadalto, chefe do laboratório, o cabelo oferece uma vantagem significativa sobre exames de sangue e urina. Enquanto esses exames detectam substâncias no curto prazo, o cabelo permite rastrear a presença de drogas semanas ou até meses após a exposição.

“À medida que o fio de cabelo cresce, ele incorpora as substâncias e funciona como um marcador biológico ao longo do tempo. Isso permite rastrear o histórico de exposição ou consumo”, explicou Mariana Dadalto. Além disso, é possível segmentar o cabelo, permitindo identificar em qual período a pessoa esteve exposta ou fez uso de determinadas substâncias.

Tecnologia e parceria com a Ufes

Desde 2012, o LABTOX conta com um convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o que possibilita o uso do Espectrômetro de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado. Esse equipamento de alta precisão é utilizado para analisar elementos químicos, sendo crucial em casos de intoxicação crônica, como por exemplo, envenenamento por arsênico. Para outras substâncias, o laboratório utiliza os equipamentos de cromatografia da própria Polícia Científica, que são fundamentais para a análise de cerca de 60 substâncias diferentes.

Aumento no número de análises

O número de casos analisados no LABTOX tem aumentado significativamente. Esse crescimento se deve ao maior conhecimento das autoridades sobre a existência do exame e sua eficácia, resultando em um aumento nas solicitações. Além disso, a especialização da equipe e a ampliação dos serviços oferecidos refletem diretamente no aumento do número de análises realizadas, o que melhora a qualidade das investigações no estado.

