Polícia Civil cumpre mandado e prende homem em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou uma prisão em Marataízes por regressão de regime na tarde de quarta-feira (11). A ação ocorreu por meio da Delegacia de Polícia do município.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 34 anos. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes.

A captura aconteceu na residência do investigado, localizada no bairro Ilmenita. As equipes policiais localizaram o suspeito no imóvel durante a operação.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido após decisão judicial que determinou a regressão cautelar de regime do condenado.

De acordo com as informações da investigação, o homem estava em livramento condicional no momento da prisão. Entretanto, o benefício foi suspenso após manifestação do Ministério Público.

Segundo o órgão, o investigado teria praticado novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena. Entre os crimes citados estão tráfico de entorpecentes e violência doméstica.

Diante das informações apresentadas pelo Ministério Público, a Justiça determinou a regressão cautelar do regime. Assim, a decisão autorizou a expedição do mandado de prisão contra o investigado.

Prisão em Marataízes por regressão de regime

Durante a ação policial, os agentes localizaram o suspeito em sua residência no bairro Ilmenita. Assim, a Polícia Civil efetuou a prisão em Marataízes por regressão de regime sem registro de incidentes.

De acordo com os policiais, o homem colaborou com a abordagem e não apresentou resistência. Por isso, os agentes realizaram a condução sem a necessidade do uso de algemas.

Além disso, a equipe policial seguiu o que determina a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Essa norma estabelece critérios específicos para o uso de algemas.

Entre esses critérios, estão situações de resistência, risco de fuga ou ameaça à integridade física de envolvidos. Como nenhuma dessas condições ocorreu, os policiais optaram pela condução sem o equipamento.

Logo após a prisão, os agentes informaram ao suspeito seus direitos constitucionais. Em seguida, a equipe encaminhou o homem à unidade policial responsável pelo registro da ocorrência.

No local, os policiais realizaram os procedimentos legais e formalizaram o cumprimento do mandado judicial.

Posteriormente, o investigado permaneceu sob custódia das autoridades competentes. Dessa forma, ele passou a ficar à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, o acompanhamento do caso continuará conforme o andamento do processo judicial.

Além disso, as autoridades destacaram que a prisão em Marataízes por regressão de regime integra ações voltadas ao cumprimento de decisões judiciais.

Ao mesmo tempo, essas ações também reforçam o trabalho de combate à criminalidade na região.