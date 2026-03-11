Polícia Civil prende suspeito de roubo a motorista de aplicativo no ES
A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra o investigado pela prática de roubo.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, prendeu um homem de 20 anos na manhã de terça-feira (10).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão ocorreu no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, durante ação da chamada Operação APP.
Leia mais: PRF intercepta 100 kg de maconha em carro na BR 262 no Espírito Santo
Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o investigado pelo crime de roubo.
Crime contra motorista de aplicativo
De acordo com a investigação, o crime ocorreu no dia 28 de julho de 2025.
Na ocasião, o suspeito agiu junto com outro indivíduo para roubar um motorista de aplicativo.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizaram violência e grave ameaça durante a abordagem.
Além disso, um dos envolvidos estava armado no momento da ação.
Durante o crime, os suspeitos roubaram uma motocicleta e outros objetos pertencentes à vítima.
Ainda conforme a investigação, o motorista trabalhava realizando corridas por aplicativo.
Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, o suspeito solicitou a corrida pelo aplicativo.
Dessa forma, o investigado conseguiu atrair a vítima para o local onde ocorreu o crime.
Em seguida, os criminosos realizaram a abordagem e cometeram o roubo.
A Polícia Civil também identificou o segundo envolvido na ação criminosa.
Segundo o delegado, os investigadores já reuniram informações sobre a participação desse indivíduo.
Após a prisão, os policiais conduziram o suspeito à delegacia para os procedimentos legais.
Em seguida, a equipe realizou os registros e formalizou o cumprimento do mandado de prisão.
Posteriormente, os agentes encaminharam o detido ao Centro de Triagem.
A unidade fica localizada no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo do Amaral.
O suspeito permanece no local à disposição da Justiça.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação APP, realizada pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.
A operação atua de forma contínua na Região Metropolitana da Grande Vitória.
O objetivo principal é combater crimes de roubo contra motoristas de aplicativo.
Além disso, as equipes buscam identificar, localizar e prender envolvidos nesse tipo de crime.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para responsabilizar outros participantes dessas ações criminosas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726