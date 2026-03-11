Polícia Civil prende suspeito de roubo a motorista de aplicativo no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, prendeu um homem de 20 anos na manhã de terça-feira (10).

A prisão ocorreu no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, durante ação da chamada Operação APP.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o investigado pelo crime de roubo.

Crime contra motorista de aplicativo

De acordo com a investigação, o crime ocorreu no dia 28 de julho de 2025.

Na ocasião, o suspeito agiu junto com outro indivíduo para roubar um motorista de aplicativo.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizaram violência e grave ameaça durante a abordagem.

Além disso, um dos envolvidos estava armado no momento da ação.

Durante o crime, os suspeitos roubaram uma motocicleta e outros objetos pertencentes à vítima.

Ainda conforme a investigação, o motorista trabalhava realizando corridas por aplicativo.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, o suspeito solicitou a corrida pelo aplicativo.

Dessa forma, o investigado conseguiu atrair a vítima para o local onde ocorreu o crime.

Em seguida, os criminosos realizaram a abordagem e cometeram o roubo.

A Polícia Civil também identificou o segundo envolvido na ação criminosa.

Segundo o delegado, os investigadores já reuniram informações sobre a participação desse indivíduo.

Após a prisão, os policiais conduziram o suspeito à delegacia para os procedimentos legais.

Em seguida, a equipe realizou os registros e formalizou o cumprimento do mandado de prisão.

Posteriormente, os agentes encaminharam o detido ao Centro de Triagem.

A unidade fica localizada no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo do Amaral.

O suspeito permanece no local à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação APP, realizada pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.

A operação atua de forma contínua na Região Metropolitana da Grande Vitória.

O objetivo principal é combater crimes de roubo contra motoristas de aplicativo.

Além disso, as equipes buscam identificar, localizar e prender envolvidos nesse tipo de crime.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para responsabilizar outros participantes dessas ações criminosas.