Polícia Civil recupera 40 sacas de café furtadas de propriedade rural no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, recuperou 40 sacas de café conilon que haviam sido furtadas de uma propriedade rural na região de Rio das Palmas, zona rural de Linhares. O material foi localizado na tarde da última terça-feira (17), após intensas investigações.

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O crime ocorreu no dia 10 de dezembro de 2025, mas a vítima, um produtor rural local, só registrou o boletim de ocorrência em 12 de março. O furto envolveu a subtração de 50 sacas de café de um depósito da propriedade. Imediatamente após o registro, a Polícia Civil iniciou diligências para identificar o autor e localizar a carga furtada.

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Sacas de café furtadas de propriedade rural

As investigações identificaram um suspeito, um homem de 42 anos, que havia trabalhado na propriedade como meeiro. Durante as apurações, descobriu-se que ele solicitou a um produtor rural autorização para armazenar as sacas de café em um depósito situado em uma fazenda próxima ao local do crime.

Com a localização do depósito, a equipe policial foi até o local e, com a autorização do proprietário, realizou buscas. Lá, encontrou 40 sacas de café com características idênticas às usadas pela vítima. O produtor rural reconheceu o material de forma inequívoca, confirmando que se tratava de sua carga furtada.

As investigações também revelaram que o suspeito estava comercializando as sacas furtadas de maneira fracionada, mesmo sem ter produção própria de café na época, o que gerou suspeitas na comunidade local.

No momento da ação policial, o suspeito avistou as viaturas da Polícia Civil e fugiu do local, abandonando o depósito. Embora tenha escapado, ele foi identificado e será responsabilizado pelo crime de furto qualificado. Caso seja condenado, a pena pode variar de dois a oito anos de reclusão.

As 40 sacas recuperadas foram apreendidas e devolvidas à vítima, que agora será responsável por elas até a conclusão do inquérito policial. As investigações continuam para localizar as outras 10 sacas furtadas e concluir a responsabilização criminal do suspeito.

O chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, destacou a importância da operação: “A ação reafirma o compromisso da Polícia Civil com a recuperação de bens furtados e a punição dos responsáveis por crimes na zona rural.”