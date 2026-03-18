Polícia Civil resgata 13 aves silvestres durante operação no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou uma operação integrada e resgatou aves silvestres em Vila Velha nesta terça-feira (17). A ação contou com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo foi combater a posse irregular de animais no município.

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As equipes fiscalizaram três endereços diferentes ao longo do dia. Como resultado, os agentes recolheram 16 aves mantidas de forma irregular. Em seguida, os órgãos responsáveis encaminharam os animais para atendimento veterinário e reabilitação. Posteriormente, eles serão devolvidos à natureza, conforme prevê a legislação ambiental.

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No primeiro local, os agentes encontraram 13 pássaros em condições inadequadas. Entre eles, estavam um coleiro e 12 canários-da-terra. Já no segundo ponto, a equipe identificou uma ave com anilha, porém sem documentação válida. Diante disso, o responsável recebeu notificação e terá 10 dias para regularizar a situação. Caso contrário, poderá responder por infrações administrativas e judiciais.

No terceiro endereço, os agentes resgataram dois papagaios. Um deles pertence a uma espécie ameaçada de extinção. Por isso, o caso recebeu atenção especial das equipes ambientais. Além disso, todos os animais seguirão protocolos técnicos de recuperação antes da soltura.

Fiscalização de aves silvestres em Vila Velha

A operação reforçou o combate à criação irregular de aves silvestres em Vila Velha. Segundo o delegado do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, Leandro Piquet, a ação atua diretamente na preservação da fauna.

De acordo com o delegado, as equipes intensificam as ações preventivas para reduzir crimes ambientais. Ele destacou que essas iniciativas contribuem para o equilíbrio ecológico. Além disso, ele ressaltou a importância da participação da população por meio de denúncias.

Os responsáveis pelos animais assinaram termo circunstanciado. Eles responderão por manter espécimes da fauna silvestre sem autorização legal. No entanto, a Justiça permitirá que eles respondam em liberdade, mediante compromisso de comparecimento em juízo.

Por fim, a operação demonstra o esforço conjunto dos órgãos públicos. As instituições atuam de forma integrada para coibir práticas ilegais. Assim, o trabalho fortalece a proteção ambiental e amplia a conscientização sobre a preservação da fauna brasileira.