Polícia Federal apreende cigarros eletrônicos em operação contra contrabando no ES

Na manhã desta terça-feira (3), a Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou a Operação “Asfixia”, visando combater o contrabando de cigarros eletrônicos no estado. A operação focou no município de Colatina, onde os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão. Como resultado, apreenderam 244 unidades de cigarros eletrônicos de diversas marcas.

Cigarros eletrônicos apreendidos e investigação em andamento

Durante a ação, a Polícia Federal apreendeu, além dos cigarros eletrônicos, telefones celulares e um notebook. A perícia será realizada nesses itens para verificar possíveis conexões com outros envolvidos no contrabando. De acordo com a investigação, a operação faz parte de um esforço contínuo para combater a circulação ilegal de produtos proibidos no Brasil.

Prisões e acusações

Com base nas evidências coletadas, a polícia prendeu o investigado em flagrante por contrabando. O suspeito responderá pelo crime, que pode resultar em até cinco anos de reclusão, além de sanções pecuniárias. A Polícia Federal destaca que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proibiu o comércio de cigarros eletrônicos no Brasil devido aos riscos à saúde.

Operação “Asfixia” e seu nome simbólico

A operação, chamada “Asfixia”, faz alusão aos efeitos nocivos dos cigarros eletrônicos à saúde. Portanto, a operação visa interromper o tráfico ilegal de produtos que causam danos à população e violam a legislação brasileira. Além disso, a Polícia Federal segue monitorando o contrabando desses produtos e outros crimes relacionados.