Polícia intercepta R$ 200 mil destinados à compra de fuzis no ES

A apreensão de R$ 200 mil na BR-101 revelou uma tentativa de integrantes de uma organização criminosa de adquirir armamentos no Estado do Rio de Janeiro. As forças de segurança realizaram a ação na última sexta-feira (27), após uma operação integrada entre diferentes órgãos.

Inicialmente, a Polícia Civil do Espírito Santo coordenou a operação por meio da Divisão Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Além disso, a ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal do Espírito Santo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo as autoridades, os investigadores receberam informações logo após a operação “Fim da Rota”, realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A partir desses dados, as equipes iniciaram levantamentos para identificar movimentações suspeitas ligadas a organizações criminosas.

Durante a investigação, os policiais identificaram que traficantes do bairro Planalto Serrano, no município da Serra, estariam transportando grande quantia em dinheiro. De acordo com os levantamentos iniciais, o grupo planejava utilizar o valor para adquirir armas de fogo no Morro da Rocinha, na capital fluminense.

Entre os armamentos mencionados nas investigações estariam fuzis de alto calibre, frequentemente utilizados por organizações criminosas em confrontos armados. Diante dessas informações, as equipes de inteligência iniciaram diligências para localizar os veículos envolvidos no transporte do dinheiro.

Apreensão de R$ 200 mil na BR-101

Posteriormente, equipes de inteligência localizaram o veículo suspeito e realizaram a apreensão de R$ 200 mil na BR-101. Para identificar o automóvel, os investigadores analisaram dados de monitoramento e utilizaram o sistema Cerco Inteligente do Espírito Santo.

Com essas informações, os policiais localizaram o carro suspeito e organizaram a abordagem. Em seguida, as equipes interceptaram os veículos na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica.

Durante a operação, os agentes identificaram três veículos envolvidos na ação. Em um deles, os policiais encontraram os R$ 200 mil escondidos dentro de uma bolsa infantil. Além disso, uma mulher e uma criança estavam no banco traseiro do automóvel no momento da abordagem.

As investigações indicaram que os veículos eram ocupados, em sua maioria, por casais. Segundo os investigadores, os ocupantes circulavam sem insulfilm. De acordo com a polícia, essa estratégia buscava reduzir suspeitas durante deslocamentos pelas rodovias.

O delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da DRFV, explicou que as equipes realizaram diversos levantamentos antes da abordagem. Segundo ele, os investigadores identificaram o indivíduo responsável por negociar a compra do armamento. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito está preso no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

Além disso, as investigações apontam que ele seria mandante de diversos homicídios registrados no Espírito Santo.

Polícia Penal também participou da operação que apreendeu R$ 200 mil na BR-101

A Polícia Penal também participou da operação e auxiliou nas diligências realizadas na rodovia. O diretor da Diretoria de Operações da corporação, Weleson Vieira de Souza, informou que equipes foram posicionadas em pontos estratégicos da BR-101 para apoiar as abordagens.

Durante as ações realizadas em Cariacica, os policiais localizaram o dinheiro e apreenderam os veículos utilizados no transporte.

Segundo a delegada Gabriela Enne, do DEHPP, os ocupantes dos veículos afirmaram que foram contratados apenas para transportar o valor. Entretanto, as investigações ainda não confirmaram ligação direta dessas pessoas com o tráfico de drogas.

Por esse motivo, os policiais ouviram os envolvidos e posteriormente os liberaram. As autoridades explicaram que não havia elementos suficientes para realizar prisão em flagrante.

Ainda segundo a delegada, um dos homens abordados afirmou que o dinheiro seria utilizado para comprar uma casa em Minas Gerais. No entanto, os investigadores não confirmaram essa versão.

Agora, as equipes continuam as investigações para esclarecer a origem do dinheiro e identificar os responsáveis pela organização criminosa.

Com isso, a apreensão de R$ 200 mil na BR-101 interrompeu uma possível compra de armas e reforçou a atuação integrada entre as forças de segurança.