Previsão aponta mudança no tempo no Espírito Santo: o que esperar?

A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na madrugada e pela manhã no litoral norte do Espírito Santo. No entanto, ao longo do dia, o tempo volta a abrir na região.

Nas demais áreas do estado, o sol predomina. Além disso, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva.

De acordo com o Incaper, as temperaturas máximas sobem levemente. Enquanto isso, o vento sopra fraco no litoral.

Grande Vitória terá tempo firme

Na Grande Vitória, o tempo permanece estável. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima chega a 19 °C e a máxima atinge 31 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 21 °C e 31 °C.

Região Sul terá calor nas áreas mais baixas

Na Região Sul, o sol aparece entre poucas nuvens. Portanto, não há expectativa de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a mínima fica em 19 °C e a máxima alcança 33 °C. Já nas áreas altas, os termômetros marcam entre 16 °C e 29 °C.

Região Serrana mantém tempo aberto

Na Região Serrana, o tempo segue firme. Além disso, o céu apresenta poucas nuvens durante o dia.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C e a máxima de 30 °C. Enquanto isso, nas áreas altas, os termômetros variam entre 15 °C e 29 °C.

Norte e Noroeste com variação de nuvens

Na Região Norte, há variação de nuvens. Ainda assim, não chove. As temperaturas ficam entre 22 °C e 32 °C.

Na Região Noroeste, o cenário é semelhante. Contudo, o céu apresenta momentos de maior nebulosidade. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C e a máxima de 32 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 18 °C e 30 °C.

Nordeste terá chuva rápida no trecho litorâneo

Na Região Nordeste, o tempo apresenta variação de nuvens. Entretanto, o trecho litorâneo pode registrar chuva rápida na madrugada e pela manhã. Nas demais áreas, o tempo permanece firme. As temperaturas variam entre 21 °C e 31 °C.