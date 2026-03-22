Previsão: calor e umidade trazem pancadas de chuva para todo o ES

O domingo começa com sol e céu aberto em todo o Espírito Santo. A estabilidade climática predomina durante as primeiras horas do dia e permite atividades ao ar livre. Contudo, o cenário muda a partir do período da tarde. A combinação entre as altas temperaturas e a umidade acumulada favorece a formação de nuvens carregadas.

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Dessa forma, os capixabas devem se preparar para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em todas as regiões. Além disso, as temperaturas máximas apresentam uma leve elevação em diversos municípios. No litoral, o vento sopra com intensidade de fraca a moderada, sem grandes alertas de agitação marítima.

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Condições na Grande Vitória e Litoral

Na Grande Vitória, a manhã registra poucas nuvens e tempo firme. Entretanto, as áreas de instabilidade avançam após o meio-dia, trazendo precipitações e raios. Na capital, os termômetros oscilam entre a mínima de 22 °C e a máxima de 29 °C. Nos demais municípios da região metropolitana, a máxima fica em torno de 27 °C.

Da mesma maneira, a Região Nordeste e o litoral sul seguem um padrão similar. Nessas localidades, o vento marítimo mantém uma intensidade moderada. No Nordeste capixaba, os moradores enfrentam temperaturas que variam entre 23 °C e 28 °C, com as mesmas pancadas vespertinas previstas para o restante do território.

Calor intenso no Sul e no Norte

As regiões Sul e Norte registram as temperaturas mais altas deste domingo. No Sul, as áreas menos elevadas chegam aos 32 °C. Já nas áreas altas da região, o clima fica mais ameno, com mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Igualmente, a Região Norte apresenta calor constante. Os termômetros marcam entre 24 °C e 32 °C. Em ambas as regiões, o sol brilha forte pela manhã, mas cede espaço para as trovoadas no final do dia. Portanto, o ideal é aproveitar o período matutino para programações externas.

Clima nas Montanhas e Noroeste

Na Região Serrana, o clima permanece característico da estação. As áreas menos elevadas registram mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Enquanto isso, nos pontos mais altos das montanhas capixabas, o frio matinal chega aos 19 °C, não ultrapassando os 25 °C durante o dia.

Por fim, a Região Noroeste também segue a tendência de chuva à tarde. Nas zonas baixas, a máxima atinge 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 21 °C e 27 °C. Em suma, o domingo exige atenção redobrada com as mudanças repentinas de tempo a partir da tarde, independentemente da localidade.