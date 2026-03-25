PRF/ES recupera dois veículos em menos de 20 horas na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal registrou dois casos de veículos recuperados pela PRF no ES em um intervalo de menos de 20 horas. As ocorrências aconteceram na BR 101, entre a tarde de segunda-feira (23) e o início da tarde de terça-feira (24).

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No primeiro caso, os agentes recuperaram um veículo Citroën vermelho após roubo ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim. A equipe recebeu a informação por volta das 16h20 e iniciou buscas na rodovia.

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Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o automóvel no km 428 da BR 101, em Mimoso do Sul. O condutor seguia no sentido Rio de Janeiro quando desobedeceu à ordem de parada.

Em seguida, os agentes iniciaram acompanhamento tático. Durante a fuga, o motorista realizou manobras perigosas e ultrapassagens arriscadas, colocando outros condutores em risco.

A equipe conseguiu realizar a abordagem por volta das 17h, no km 447, no trevo de Mimoso do Sul. Após a abordagem, o motorista confessou a prática do crime.

Veículos recuperados pela PRF no ES em ações consecutivas

No segundo caso, ocorrido na terça-feira (24), os agentes localizaram um veículo GM/Corsa Sedan Maxx no km 289 da BR 101, em Cariacica. O automóvel estava parado no acostamento, parcialmente sobre a canaleta de escoamento.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram indícios de adulteração na placa. Por isso, a equipe realizou uma verificação detalhada dos elementos do veículo.

Após a análise, os agentes constataram que o carro original possuía registro de furto. O crime havia ocorrido no dia 1º de março de 2026, no município de Vitória.

Dessa forma, os policiais confirmaram mais um caso de veículos recuperados pela PRF no ES. As autoridades adotaram as medidas legais e encaminharam a ocorrência para os procedimentos cabíveis.

Enquanto isso, as ações reforçam a atuação da PRF no combate a crimes nas rodovias federais. Além disso, destacam a importância do patrulhamento constante e da fiscalização.

Por fim, os registros mostram que a integração entre tecnologia e atuação policial contribui para a recuperação de veículos e para a segurança dos usuários das rodovias.