Processo seletivo do MPF/ES oferece vagas para estagiários de diversos cursos
As inscrições até o dia 22 de março de 2026.
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) anunciou a abertura do 1º processo seletivo de 2026 para estagiários de nível superior. Dessa forma, os interessados devem estar matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação. As inscrições até o dia 22 de março de 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A seleção é voltada para alunos das áreas de Direito, Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Engenharia Civil e Educação Física. Além disso, também são contemplados pós-graduandos em Direito.
Leia também: Empresa abre seleção para porteiro em Cachoeiro
Inscrições e requisitos
Para participar, os candidatos precisam estar matriculados em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF/ES, conforme listado no edital. O estudante deve ter completado pelo menos o 1º ano ou o 2º semestre dos cursos com duração superior a três anos ou o 1º semestre dos cursos de menor duração.
As inscrições acontecem em duas etapas. Primeiro, é necessário fazer a pré-inscrição online, acessando o link disponibilizado, entre 8h de 2 de março e 23h40 de 22 de março de 2026. A confirmação da inscrição exige o envio de documentos digitalizados, também até 23h40 do dia 22 de março.
Vagas e cotas
A seleção destina 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais (incluindo indígenas e comunidades tradicionais). Assim, para garantir a participação nas cotas, o candidato deve enviar a declaração de opção junto à documentação de inscrição.
Provas e etapas
A prova objetiva online será realizada no dia 12 de abril de 2026 para todos os cursos. Os candidatos deverão acessar o ambiente da prova por meio do sistema GOV.BR, com a obrigação de testar o acesso até 72 horas antes da data agendada. Desse modo, para os aprovados no curso de Direito (graduação e pós-graduação), haverá uma prova discursiva presencial em 5 de maio de 2026.
Bolsa e benefícios
O estágio exige uma carga horária semanal de 20 horas, com possibilidade de extensão para 30 horas, conforme a necessidade. A bolsa de estágio é de R$ 1.027,82 para graduandos e R$ 2.055,65 para pós-graduandos. Além disso, os selecionados também recebem auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial, seguro contra acidentes pessoais e têm a possibilidade de realizar atividades de forma híbrida.
Validade do processo seletivo
O processo seletivo terá validade de um ano, a partir da assinatura do edital de resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726