Processo seletivo do MPF/ES oferece vagas para estagiários de diversos cursos

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) anunciou a abertura do 1º processo seletivo de 2026 para estagiários de nível superior. Dessa forma, os interessados devem estar matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação. As inscrições até o dia 22 de março de 2026.

A seleção é voltada para alunos das áreas de Direito, Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Engenharia Civil e Educação Física. Além disso, também são contemplados pós-graduandos em Direito.

Inscrições e requisitos

Para participar, os candidatos precisam estar matriculados em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF/ES, conforme listado no edital. O estudante deve ter completado pelo menos o 1º ano ou o 2º semestre dos cursos com duração superior a três anos ou o 1º semestre dos cursos de menor duração.

As inscrições acontecem em duas etapas. Primeiro, é necessário fazer a pré-inscrição online, acessando o link disponibilizado, entre 8h de 2 de março e 23h40 de 22 de março de 2026. A confirmação da inscrição exige o envio de documentos digitalizados, também até 23h40 do dia 22 de março.

Vagas e cotas

A seleção destina 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais (incluindo indígenas e comunidades tradicionais). Assim, para garantir a participação nas cotas, o candidato deve enviar a declaração de opção junto à documentação de inscrição.

Provas e etapas

A prova objetiva online será realizada no dia 12 de abril de 2026 para todos os cursos. Os candidatos deverão acessar o ambiente da prova por meio do sistema GOV.BR, com a obrigação de testar o acesso até 72 horas antes da data agendada. Desse modo, para os aprovados no curso de Direito (graduação e pós-graduação), haverá uma prova discursiva presencial em 5 de maio de 2026.

Bolsa e benefícios

O estágio exige uma carga horária semanal de 20 horas, com possibilidade de extensão para 30 horas, conforme a necessidade. A bolsa de estágio é de R$ 1.027,82 para graduandos e R$ 2.055,65 para pós-graduandos. Além disso, os selecionados também recebem auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial, seguro contra acidentes pessoais e têm a possibilidade de realizar atividades de forma híbrida.

Validade do processo seletivo

O processo seletivo terá validade de um ano, a partir da assinatura do edital de resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.