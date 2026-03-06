PSDB de Arnaldinho reforça chapa com filiações de Victor Linhalis e Neucimar
Victor Linhalis deixou o Podemos. Já Neucimar Fraga se desfiliou do PP.
O presidente estadual do PSDB no Espírito Santo e pré-candidato ao Governo do Estado, Arnaldinho Borgo, anunciou nesta quinta-feira (3) as filiações do deputado federal Dr. Victor Linhalis e do ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga ao partido.
Victor Linhalis deixou o Podemos para ingressar no PSDB. Já Neucimar Fraga se desfiliou do PP. Os dois devem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.
Leia também: Arnaldinho Borgo deixa o Podemos e visa 2026
Também foi definido que o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV) no Espírito Santo e ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, não será candidato ao Senado e irá disputar uma vaga de deputado federal.
Com isso, Victor Linhalis, Neucimar Fraga e Luiz Paulo Vellozo Lucas passam a compor a chapa do PSDB para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726