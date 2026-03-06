PSDB de Arnaldinho reforça chapa com filiações de Victor Linhalis e Neucimar

O presidente estadual do PSDB no Espírito Santo e pré-candidato ao Governo do Estado, Arnaldinho Borgo, anunciou nesta quinta-feira (3) as filiações do deputado federal Dr. Victor Linhalis e do ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga ao partido.

Victor Linhalis deixou o Podemos para ingressar no PSDB. Já Neucimar Fraga se desfiliou do PP. Os dois devem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Também foi definido que o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV) no Espírito Santo e ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, não será candidato ao Senado e irá disputar uma vaga de deputado federal.

Com isso, Victor Linhalis, Neucimar Fraga e Luiz Paulo Vellozo Lucas passam a compor a chapa do PSDB para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.