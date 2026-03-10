Queda de barreira obstrui via em Iúna
Equipes de manutenção foram enviadas à localidade e fizeram a retirada dos detritos e entulhos da via, garantindo a segurança de quem trafega pelo trecho.
Uma barreira caiu e espalhou lama e detritos sobre a pista na região próxima ao antigo Matadouro Municipal, em Iúna. O fato ocorreu após as fortes chuvas que atingiram o município nesta segunda-feira (9).
De acordo com a administração municipal, a intensidade da água fez com que o solo ficasse excessivamente úmido e instável, resultando no desprendimento de uma grande quantidade de terra do barranco. A lama e os detritos chegaram a ocupar parte da via, dificultando a passagem.

