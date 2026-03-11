Quina realiza novo sorteio após prêmio acumulado; veja o resultado
Sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, após o prêmio principal acumular no concurso anterior.
A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (10) o sorteio do concurso 6972 da Quina. O prêmio principal havia acumulado no concurso anterior e voltou a ser disputado pelos apostadores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, o evento seguiu o calendário regular das Loterias Caixa. Confira o resultado AQUI.
Leia também: R$ 60 milhões em jogo: tudo o que você precisa saber para o sorteio da Mega-Sena
A Quina está entre as modalidades mais populares das loterias brasileiras. Isso ocorre porque o jogo permite apostas simples e oferece diferentes faixas de premiação.
Além disso, o prêmio acumulado aumentou o interesse dos apostadores. Dessa forma, casas lotéricas e plataformas digitais registraram maior movimento antes do sorteio.
Para participar, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas.
Ganha o prêmio principal quem acerta as cinco dezenas sorteadas. Entretanto, a Quina também distribui prêmios para apostas que acertam quatro, três ou dois números.
Por isso, muitos apostadores acompanharam o sorteio com expectativa. Além disso, o prêmio acumulado elevou ainda mais o interesse pelo concurso.
Enquanto isso, o sorteio ocorreu de forma pública no Espaço da Sorte. O local recebe os sorteios das loterias e garante transparência no processo.
Logo após o encerramento do sorteio, a Caixa divulga os resultados oficiais. Dessa maneira, os apostadores conseguem conferir rapidamente as dezenas sorteadas.
O concurso 6972, portanto, movimentou jogadores em todo o país. Afinal, o prêmio acumulado chamou a atenção e incentivou novas apostas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726