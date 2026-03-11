Quina realiza novo sorteio após prêmio acumulado; veja o resultado

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (10) o sorteio do concurso 6972 da Quina. O prêmio principal havia acumulado no concurso anterior e voltou a ser disputado pelos apostadores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, o evento seguiu o calendário regular das Loterias Caixa. Confira o resultado AQUI.

Leia também: R$ 60 milhões em jogo: tudo o que você precisa saber para o sorteio da Mega-Sena

A Quina está entre as modalidades mais populares das loterias brasileiras. Isso ocorre porque o jogo permite apostas simples e oferece diferentes faixas de premiação.

Além disso, o prêmio acumulado aumentou o interesse dos apostadores. Dessa forma, casas lotéricas e plataformas digitais registraram maior movimento antes do sorteio.

Para participar, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas.

Ganha o prêmio principal quem acerta as cinco dezenas sorteadas. Entretanto, a Quina também distribui prêmios para apostas que acertam quatro, três ou dois números.

Por isso, muitos apostadores acompanharam o sorteio com expectativa. Além disso, o prêmio acumulado elevou ainda mais o interesse pelo concurso.

Enquanto isso, o sorteio ocorreu de forma pública no Espaço da Sorte. O local recebe os sorteios das loterias e garante transparência no processo.

Logo após o encerramento do sorteio, a Caixa divulga os resultados oficiais. Dessa maneira, os apostadores conseguem conferir rapidamente as dezenas sorteadas.

O concurso 6972, portanto, movimentou jogadores em todo o país. Afinal, o prêmio acumulado chamou a atenção e incentivou novas apostas.