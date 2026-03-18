Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e ganhadores do concurso 2985

O concurso 2985 da Mega-Sena ocorreu nesta terça-feira (17), e movimentou milhões de apostadores em todo o Brasil. Com prêmio estimado em R$ 105 milhões, o sorteio gerou grande expectativa, principalmente porque o valor acumulou em concursos anteriores.

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Números sorteados do concurso 2985

Confira os números sorteados aqui

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Prêmio milionário impulsiona apostas

O valor de R$ 105 milhões atraiu um grande volume de apostas em todo o país. Além disso, o acúmulo anterior aumentou o interesse de quem costuma jogar e também de novos participantes.

Por isso, muitas pessoas decidiram tentar a sorte, mesmo sabendo das dificuldades de acertar as seis dezenas. Ainda assim, o prêmio elevado manteve o concurso entre os mais aguardados.

Ganhadores e divisão dos valores

A Caixa Econômica Federal divulga as informações sobre os ganhadores após a apuração completa. Dessa forma, o público acompanha quantas apostas acertaram cada faixa.

Caso uma única aposta acerte todos os números, o vencedor recebe o valor integral. Por outro lado, se mais de um ganhador acertar a sena, a divisão ocorre de forma proporcional entre eles.

Próximo concurso já movimenta apostadores

Após a realização do sorteio, as apostas para o próximo concurso começaram imediatamente. Além disso, caso o prêmio acumule novamente, o valor tende a crescer ainda mais.

Assim, o ciclo de expectativa se renova a cada novo sorteio, mantendo o interesse constante dos jogadores.

Mega-Sena mantém popularidade no país

Mesmo com probabilidades reduzidas, a Mega-Sena continua entre as loterias mais populares do Brasil. Isso acontece porque o prêmio milionário representa uma oportunidade de mudança de vida.

Portanto, milhões de brasileiros seguem apostando regularmente. Ao mesmo tempo, concursos com valores elevados aumentam ainda mais a participação do público.

Os detalhes completos sobre o rateio e os valores pagos em cada faixa serão atualizados após a divulgação oficial.