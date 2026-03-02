"Ricardo conhece a administração pública", afirma Casagrande ao anunciar transição

“Ricardo conhece profundamente a administração pública, conhece os municípios, as lideranças e, principalmente, os compromissos que assumimos com a população”, afirmou Renato Casagrande (PSB), nesta segunda-feira (2), ao anunciar a transição que passará oficialmente o comando do Palácio Anchieta para o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

O chefe do Poder Executivo estadual informou que vai deixar o cargo de governador para se dedicar ao processo de preparação para disputar uma vaga para o Senado Federal. Casagrande tem até o dia 3 de abril para se afastar.

Leia também: Casagrande anuncia que deixará o comando do Palácio Anchieta; Ricardo Ferraço assume

“Seguiremos trabalhando, mantendo o ritmo, as entregas e os investimentos que estão transformando o Espírito Santo. Neste período, vamos garantir uma transição organizada, responsável e segura para que o Estado continue avançando sem interrupções”, explicou Casagrande.