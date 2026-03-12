Sedu abre matrículas para classificados no Pré-Enem ES 2026

A Secretaria da Educação (Sedu) inicia às 17h desta quinta-feira (12) o período de matrículas do Pré-Enem Espírito Santo 2026 para estudantes classificados no processo seletivo do programa. Os candidatos selecionados devem realizar o procedimento obrigatoriamente por meio de formulário on-line disponível no Portal do Aluno.

O formulário está localizado ao final da lista de classificação, na área destinada ao programa. Além disso, os estudantes precisam concluir o processo até as 23h59 do dia 20 de março, prazo definido pela Secretaria da Educação para confirmação das vagas.

Nesta edição, o programa disponibilizou 2.880 vagas, distribuídas em escolas polo da Rede Estadual de Ensino em diferentes regiões do Espírito Santo. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso dos estudantes da rede pública a um curso preparatório voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo informou que o programa integra as ações do Governo do Estado voltadas à ampliação das oportunidades educacionais para estudantes da Rede Estadual de Ensino. Segundo ele, o curso oferece preparação gratuita e estruturada para o Enem.

Ainda de acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a proposta também busca fortalecer a preparação dos alunos para o exame nacional. Assim, o programa contribui para ampliar as possibilidades de acesso ao Ensino Superior.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, também informou que candidatos suplentes devem aguardar o contato da coordenação do polo. Esse contato ocorrerá por e-mail ou telefone, conforme a disponibilidade de vagas.

Além disso, estudantes desclassificados que estejam concluindo o ensino médio na Rede Estadual devem acompanhar a divulgação das orientações sobre a Lista de Espera, que estará disponível no site da Sedu a partir do dia 16 de março.

Curso oferece aulas presenciais e on-line

O Pré-Enem Espírito Santo funciona como curso preparatório gratuito e oferece aulas três vezes por semana. As atividades acontecem em turmas presenciais nas escolas polo da Rede Estadual e também em turmas on-line síncronas realizadas pela plataforma Google Meet.

A proposta pedagógica segue a Matriz de Referência do Enem. Além disso, o curso prioriza a resolução de questões de edições anteriores do exame. Dessa forma, os estudantes desenvolvem estratégias e se familiarizam com o formato da avaliação.

Além das aulas regulares, o programa também realiza aulões presenciais aos sábados. Nessas atividades, os estudantes aprofundam conteúdos de Redação e das áreas de conhecimento avaliadas no Enem.

Por fim, o curso também disponibiliza videoaulas gravadas como material complementar de estudo, permitindo que os participantes reforcem a preparação para o exame.