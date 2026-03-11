Sedu divulga resultado do Pré-Enem Espírito Santo 2026

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou nesta terça-feira (10) o resultado do Processo Seletivo do curso Pré-Enem Espírito Santo 2026. A lista de estudantes classificados já está disponível no Portal do Aluno, na área reservada ao programa.

O curso preparatório oferece apoio aos estudantes da rede pública que pretendem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, o programa disponibiliza 2.880 vagas distribuídas em escolas polo da rede estadual em diferentes regiões do Espírito Santo.

Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo destacou que o programa amplia as oportunidades educacionais para estudantes da rede pública. O gestor ressaltou que a preparação gratuita contribui para fortalecer a trajetória acadêmica dos jovens.

Após a divulgação do resultado, os candidatos classificados precisam realizar matrícula obrigatória. O procedimento ocorre por meio de formulário on-line disponível ao final da lista de classificação.

Matrícula

O período de matrícula começa às 17 horas desta quarta-feira (12). Em seguida, o sistema permanecerá aberto até as 23h59 do dia 20 de março de 2026.

Durante o preenchimento do formulário, o candidato deve conferir atentamente todas as informações inseridas. Entre os dados solicitados estão nome completo, Identidade Estudantil (ID) e e-mail institucional. Além disso, o estudante precisa ler e aceitar o Termo de Compromisso e as declarações antes de concluir o envio.

Enquanto isso, os candidatos classificados como suplentes deverão aguardar contato da coordenação do polo. A comunicação ocorrerá por e-mail ou telefone, conforme a disponibilidade de vagas.

Já os candidatos desclassificados que estejam concluindo o ensino médio na rede estadual devem acompanhar novas orientações. Assim, a Sedu publicará informações sobre a lista de espera a partir do dia 16 de março no site oficial.

O Pré-Enem Espírito Santo funciona como curso preparatório gratuito. As aulas ocorrem três vezes por semana, com turmas presenciais nas escolas polo e também turmas on-line síncronas realizadas pela plataforma Google Meet.

A proposta pedagógica segue a Matriz de Referência do Enem. Além disso, o curso prioriza a resolução de questões de provas anteriores, permitindo que os estudantes desenvolvam estratégias e ampliem a familiaridade com o exame.

Além das aulas regulares, o programa promove aulões presenciais aos sábados. As atividades concentram conteúdos de redação e das áreas de conhecimento cobradas no Enem. O curso também disponibiliza videoaulas gravadas como material complementar de apoio aos estudantes.