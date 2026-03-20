Semáforos no Coramara dividem opiniões e geram debate sobre trânsito em Cachoeiro

Três semáforos foram instalados na avenida Mauro Miranda Madureira, no Coramara. Entretanto, a instalação dos equipamentos divide opiniões.

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“Ficou muito bom a instalação do semáforo. Aqui era um lugar que dava muito acidente e a gente conseguiu junto ao órgão público. Nós pedimos e colocaram até uns quebra-molas, colocaram agora o semáforo. Então, ficou um negócio muito bacana”, explicou o empresário Sebastião Batista.

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Já o motorista Bruno Lima, portanto, discorda e afirma que a iniciativa, ao invés de ajudar, só tem atrapalhado a fluidez do tráfego na região.

“Só tá dando engarrafamento, não serve para nada. Onde precisa botar sinal, Cachoeiro não bota. Isso aí virou uma porcaria! Cachoeiro de Itapemirim, principalmente e em uma área industrial, olha só, toda hora é trânsito”, destacou.

A instalação dos semáforos foi necessária por causa das obras de macrodrenagem que acontece na rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua. Por conta disso, o fluxo aumentou na região.

“A obra tá causando maior transtorno aqui dentro de Cachoeiro. Trabalho com carreta, tem que dar a volta lá em cima, depois você vai ter que descer de novo para voltar por aqui de novo, não tem como. Só carro pequeno, você vai passar, buraco puro, arrancando o fundo do carro. Tá muito ruim. Nota zero para quem tá fazendo isso aí”, ressaltou o motorista Cláudio.

Conforme explica o Secretário Executivo de Relações Institucionais na Secretaria Municipal de Governo (Semgov), Marcelinho Fávero, que passava pelo local no momento da gravação, a instalação dos semáforos é justificável. Segundo ele, para dar maior fluidez ao tráfego de veículos, que precisou ser alterado por causa das obras.

“Agora que eles estão fazendo a intervenção lá, o sinal é necessário para controlar o fluxo”, disse.