Semáforos no Coramara dividem opiniões e geram debate sobre trânsito em Cachoeiro
Os semáforos foram instalados devido as obras de macrodrenagem que acontece na rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua.
Três semáforos foram instalados na avenida Mauro Miranda Madureira, no Coramara. Entretanto, a instalação dos equipamentos divide opiniões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
“Ficou muito bom a instalação do semáforo. Aqui era um lugar que dava muito acidente e a gente conseguiu junto ao órgão público. Nós pedimos e colocaram até uns quebra-molas, colocaram agora o semáforo. Então, ficou um negócio muito bacana”, explicou o empresário Sebastião Batista.
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Já o motorista Bruno Lima, portanto, discorda e afirma que a iniciativa, ao invés de ajudar, só tem atrapalhado a fluidez do tráfego na região.
“Só tá dando engarrafamento, não serve para nada. Onde precisa botar sinal, Cachoeiro não bota. Isso aí virou uma porcaria! Cachoeiro de Itapemirim, principalmente e em uma área industrial, olha só, toda hora é trânsito”, destacou.
A instalação dos semáforos foi necessária por causa das obras de macrodrenagem que acontece na rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua. Por conta disso, o fluxo aumentou na região.
“A obra tá causando maior transtorno aqui dentro de Cachoeiro. Trabalho com carreta, tem que dar a volta lá em cima, depois você vai ter que descer de novo para voltar por aqui de novo, não tem como. Só carro pequeno, você vai passar, buraco puro, arrancando o fundo do carro. Tá muito ruim. Nota zero para quem tá fazendo isso aí”, ressaltou o motorista Cláudio.
Conforme explica o Secretário Executivo de Relações Institucionais na Secretaria Municipal de Governo (Semgov), Marcelinho Fávero, que passava pelo local no momento da gravação, a instalação dos semáforos é justificável. Segundo ele, para dar maior fluidez ao tráfego de veículos, que precisou ser alterado por causa das obras.
“Agora que eles estão fazendo a intervenção lá, o sinal é necessário para controlar o fluxo”, disse.
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