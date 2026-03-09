Sine de Marataízes divulga vagas em comércio e serviços

O Sine de Marataízes divulgou novas oportunidades de emprego voltadas principalmente para os setores de comércio e serviços. Entre as funções disponíveis, o cargo de operador de caixa concentra o maior número de vagas.

Atualmente, são 53 oportunidades apenas para essa função. Além disso, os contratos oferecidos são formais, com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos pela legislação vigente.

Para se candidatar, os interessados devem apresentar documentos básicos. Entre eles estão a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de RG e CPF.

No entanto, as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Isso ocorre porque as empresas podem preencher as oportunidades ou atualizar as informações a qualquer momento.

O Sine atua na intermediação entre trabalhadores e empregadores. Dessa forma, a agência auxilia no processo de seleção e também busca novas oportunidades junto ao setor produtivo.

Além disso, o espaço da unidade pode receber entrevistas de emprego. Em algumas situações, o local também é utilizado para a realização de treinamentos.

O atendimento ocorre na Avenida Rubens Rangel, nº 1.489, no térreo do Edifício Itamaraty. O prédio também abriga a SEMASHT e a Secretaria Municipal de Saúde.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99252-6203.