Sine de Marataízes divulga vagas em comércio e serviços
Agência concentra oportunidades com carteira assinada e atendimento ocorre de segunda a sexta-feira.
O Sine de Marataízes divulgou novas oportunidades de emprego voltadas principalmente para os setores de comércio e serviços. Entre as funções disponíveis, o cargo de operador de caixa concentra o maior número de vagas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Atualmente, são 53 oportunidades apenas para essa função. Além disso, os contratos oferecidos são formais, com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos pela legislação vigente.
Leia também: Venda de ingressos para show do Roberto Carlos em Cachoeiro começa hoje
Para se candidatar, os interessados devem apresentar documentos básicos. Entre eles estão a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de RG e CPF.
No entanto, as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Isso ocorre porque as empresas podem preencher as oportunidades ou atualizar as informações a qualquer momento.
O Sine atua na intermediação entre trabalhadores e empregadores. Dessa forma, a agência auxilia no processo de seleção e também busca novas oportunidades junto ao setor produtivo.
Além disso, o espaço da unidade pode receber entrevistas de emprego. Em algumas situações, o local também é utilizado para a realização de treinamentos.
O atendimento ocorre na Avenida Rubens Rangel, nº 1.489, no térreo do Edifício Itamaraty. O prédio também abriga a SEMASHT e a Secretaria Municipal de Saúde.
A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99252-6203.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726