"Trabalhamos firmes para isso”, afirma Peter ao encaminhar vertedouro e rodoviária

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, destacou que está deixando o comando do Poder Executivo municipal de “cabeça erguida”, pois está deixando obras importantes. Entre elas, a construção do vertedouro, etapa considerada estratégica dentro do projeto de controle de cheias no município.

O investimento, por meio de um convênio como o Governo do Espírito Santo, é de cerca de R$ 2,5 milhões destinados ao processo de desapropriação do terreno, além de aproximadamente R$ 6 milhões para a execução das obras.

Leia também: Peter Costa deixará Prefeitura de Mimoso para disputar vaga de deputado estadual

Segundo o prefeito, o projeto é um trabalho contínuo da gestão municipal para viabilizar uma solução definitiva para os impactos causados pelas enchentes.

“Esse é um sonho de Mimoso. A gente nunca desistiu. Trabalhamos firme para que esse projeto se tornasse realidade”, afirmou.

Peter Costa também relembrou os danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade e destacou a importância de intervenções estruturais para minimizar prejuízos futuros.

“Enfrentamos uma das maiores enchentes da história do Espírito Santo. Conseguimos nos reerguer, mas precisamos continuar trabalhando para que as chuvas causem cada vez menos transtornos à população”, completou.

Rodoviária

Além do vertedouro, outras ações importantes foram formalizadas para o município. Entre elas, a celebração de convênio no valor de R$ 2,1 milhões para a revitalização da rodoviária, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e o atendimento à população.

Porém, na área habitacional, também foi anunciada a publicação de edital para a contratação de empresa responsável pela execução de um loteamento de interesse social, que prevê a construção de 136 unidades habitacionais. A iniciativa busca ampliar o acesso à moradia e atender famílias em situação de vulnerabilidade no município.