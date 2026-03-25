Vandinho Leite oficializa filiação ao MDB de Ricardo Ferraço

O deputado estadual Vandinho Leite oficializou a sua filiação ao MDB, atualmente comandado pelo vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“A política que transforma de verdade exige pontes firmes e parcerias sólidas. É por isso que hoje, com muita alegria e responsabilidade, anuncio oficialmente minha filiação ao MDB! O trabalho sério e leal pelo nosso Espírito Santo ganha ainda mais força com alianças que somam. Renovo o compromisso de seguir com um mandato focado em resultados reais para cada município capixaba”, afirma o deputado por meio da sua rede social.

Leia também: Mazinho dos Anjos filia-se ao MDB com ficha abonada por Ricardo Ferraço

A ida do parlamentar para a legenda se deu após o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ter assumido a presidência do PSDB, partido ao qual ele comandava.

Em dezembro de 2025, Vandinho Leite foi destituído do comando do PSDB. A mudança desencadeou uma reação em cadeia dentro da legenda no Espírito Santo.

Como consequência, ao menos quatro prefeitos e seis ex-prefeitos capixabas, além do deputado estadual Mazinho dos Anjos, anunciaram desfiliação do PSDB depois que o prefeito Arnaldinho Borgo assumiu o comando do partido.