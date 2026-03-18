Veja tudo sobre o sorteio da Quina nesta quarta-feira e as chances de ganhar

O sorteio da Quina desta quarta-feira (18), atrai a atenção de apostadores em todo o Brasil. O concurso 6979 oferece um prêmio estimado em R$ 600 mil. Recentemente, a modalidade entregou uma fortuna acumulada, o que renova o entusiasmo de quem busca a sorte grande.

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No concurso anterior, realizado na terça-feira (17), a sorte sorriu para o Nordeste. Uma aposta única da cidade de Sousa, na Paraíba, faturou sozinha o montante de R$ 10.316.140,34. Por esse motivo, o valor principal para esta noite começa uma nova contagem, mantendo a dinâmica diária da loteria.

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Detalhes do concurso 6979

A Caixa Econômica Federal realiza o evento a partir das 21h (horário de Brasília). O palco das dezenas é o tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Além disso, o público acompanha as extrações em tempo real. A transmissão ocorre pelas redes sociais oficiais da instituição e também pelo canal no YouTube.

Portanto, os interessados devem registrar seus jogos até as 20h. As casas lotéricas recebem os volantes presencialmente em todo o território nacional. No entanto, muitos preferem a praticidade do site oficial das Loterias Caixa ou do aplicativo móvel.

Como funciona a aposta

Para participar do sorteio da Quina hoje, o jogador seleciona de 5 a 15 números. O volante apresenta 80 opções disponíveis ao todo. A aposta simples, composta por cinco dezenas, custa R$ 2,50.

Todavia, as faixas de premiação são variadas. O prêmio máximo vai para quem acerta as cinco dezenas (Quina). Por outro lado, o banco também paga valores para quem faz o Duque (2 acertos), o Terno (3 acertos) ou a Quadra (4 acertos). Certamente, essa diversidade de prêmios torna a modalidade uma das mais populares do país.

Olho no calendário

Além do sorteio diário, os apostadores já observam o horizonte. O acumulado para a Quina de São João cresce a cada dia. Atualmente, o valor para o sorteio especial de junho já supera os R$ 98 milhões. Consequentemente, muitos jogadores aproveitam o concurso de hoje para manter a rotina de apostas e testar suas combinações favoritas.