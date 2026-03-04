Vem chuva aí? Veja o que dizem os alertas do INMET para o Espírito Santo
Primeiramente, o órgão publicou um alerta amarelo, classificado como perigo potencial.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de chuvas intensas que colocam várias regiões em atenção nos próximos dias. Os avisos indicam possibilidade de temporais acompanhados de ventos fortes e descargas elétricas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Primeiramente, o órgão publicou um alerta amarelo, classificado como perigo potencial. O aviso começou às 10h40 desta quarta-feira (4) e segue válido até as 10h de quinta-feira (5). Nesse período, a previsão aponta chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.
Leia também: Como será o clima em março? Veja o que esperar de chuvas e calor no ES
Além disso, o alerta indica a possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Apesar do grau de severidade considerado moderado, o INMET alerta para a possibilidade de alguns transtornos.
Os riscos
Entre os riscos previstos estão queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica. Por isso, a recomendação é que a população redobre a atenção durante períodos de instabilidade.
Entretanto, a situação exige atenção ainda maior em áreas sob alerta laranja, que indica perigo. Esse aviso entrou em vigor às 10h desta quarta-feira (4) e permanece válido até as 10h de sexta-feira (6).
Nesse caso, os volumes de chuva podem ser mais elevados. A previsão aponta precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de até 100 milímetros por dia. Além disso, as rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora.
Quais são as orientações
Diante desse cenário, aumenta o risco de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas. Portanto, autoridades recomendam que a população adote medidas preventivas.
Durante rajadas de vento, por exemplo, especialistas orientam que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Existe risco de queda de galhos e também de descargas elétricas. Da mesma forma, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Outra recomendação importante envolve o uso de aparelhos eletrônicos. Sempre que possível, a população deve evitar utilizar equipamentos ligados à tomada durante tempestades. Em situações mais intensas, a orientação é desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia.
Além disso, moradores devem acompanhar os avisos meteorológicos e manter atenção às mudanças no tempo. Em casos de emergência ou necessidade de orientação, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.
O Corpo de Bombeiros também permanece disponível para atendimento pelo número 193. Dessa forma, a população pode buscar ajuda rápida caso enfrente situações de risco provocadas pelas chuvas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726