Vem chuva aí? Veja o que dizem os alertas do INMET para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de chuvas intensas que colocam várias regiões em atenção nos próximos dias. Os avisos indicam possibilidade de temporais acompanhados de ventos fortes e descargas elétricas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Primeiramente, o órgão publicou um alerta amarelo, classificado como perigo potencial. O aviso começou às 10h40 desta quarta-feira (4) e segue válido até as 10h de quinta-feira (5). Nesse período, a previsão aponta chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.

Leia também: Como será o clima em março? Veja o que esperar de chuvas e calor no ES

Além disso, o alerta indica a possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Apesar do grau de severidade considerado moderado, o INMET alerta para a possibilidade de alguns transtornos.

Os riscos

Entre os riscos previstos estão queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica. Por isso, a recomendação é que a população redobre a atenção durante períodos de instabilidade.

Entretanto, a situação exige atenção ainda maior em áreas sob alerta laranja, que indica perigo. Esse aviso entrou em vigor às 10h desta quarta-feira (4) e permanece válido até as 10h de sexta-feira (6).

Nesse caso, os volumes de chuva podem ser mais elevados. A previsão aponta precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de até 100 milímetros por dia. Além disso, as rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Quais são as orientações

Diante desse cenário, aumenta o risco de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas. Portanto, autoridades recomendam que a população adote medidas preventivas.

Durante rajadas de vento, por exemplo, especialistas orientam que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Existe risco de queda de galhos e também de descargas elétricas. Da mesma forma, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Outra recomendação importante envolve o uso de aparelhos eletrônicos. Sempre que possível, a população deve evitar utilizar equipamentos ligados à tomada durante tempestades. Em situações mais intensas, a orientação é desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia.

Além disso, moradores devem acompanhar os avisos meteorológicos e manter atenção às mudanças no tempo. Em casos de emergência ou necessidade de orientação, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

O Corpo de Bombeiros também permanece disponível para atendimento pelo número 193. Dessa forma, a população pode buscar ajuda rápida caso enfrente situações de risco provocadas pelas chuvas.