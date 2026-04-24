Acidente com motos e carro deixa 5 feridos em Itapemirim

Cinco pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira (23) após um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro na ES-490, na localidade de Graúna, em Itapemirim.

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De acordo com a Polícia Militar, um motociclista de 20 anos tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo lateralmente com outra moto, conduzida por um adolescente de 17 anos, que levava um passageiro de 18. Com o impacto entre os guidões, os condutores perderam o controle dos veículos.

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Na sequência, uma das motocicletas invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro que seguia no sentido oposto. O jovem de 20 anos foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Já o adolescente e o passageiro foram levados ao Hospital Menino Jesus, em Itapemirim. Os ocupantes do carro, uma mulher de 43 anos e o marido dela, de 46, foram encaminhados para a UPA de Marataízes.