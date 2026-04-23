Homem é preso com 310 tabletes de haxixe no Espírito Santo
Homem é preso com 159 kg de haxixe no ES. Droga seria entregue em Vila Velha; suspeito receberia R$ 30 mil pelo transporte.
Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (22) por envolvimento com o transporte de drogas no Espírito Santo. A ação resultou na apreensão de 310 tabletes de haxixe, que somam aproximadamente 159 quilos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações apuradas, o suspeito afirmou que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, com destino a Vila Velha, onde faria a entrega da carga ilícita. Pelo transporte da droga, ele receberia o valor de R$ 30 mil.
Leia também: Corpo de mulher é encontrado às margens de rodovia em Cachoeiro
Além disso, a grande quantidade apreendida reforça o indício de atuação em esquema de tráfico interestadual. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais, enquanto o suspeito permanece à disposição da Justiça.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726