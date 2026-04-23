Homem é preso com 310 tabletes de haxixe no Espírito Santo

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (22) por envolvimento com o transporte de drogas no Espírito Santo. A ação resultou na apreensão de 310 tabletes de haxixe, que somam aproximadamente 159 quilos.

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Segundo informações apuradas, o suspeito afirmou que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, com destino a Vila Velha, onde faria a entrega da carga ilícita. Pelo transporte da droga, ele receberia o valor de R$ 30 mil.

Foto: Divulgação/PRF

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Além disso, a grande quantidade apreendida reforça o indício de atuação em esquema de tráfico interestadual. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais, enquanto o suspeito permanece à disposição da Justiça.