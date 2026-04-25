Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Cachoeiro

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta quinta-feira (24) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 19h17, após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região. Durante uma campana, os militares observaram o menor realizando a venda de drogas, momento em que foi feita a abordagem.

Na residência do adolescente, com autorização do pai, os policiais realizaram buscas e apreenderam 66 pinos de cocaína, totalizando cerca de 110 gramas, além de 45 unidades de haxixe (45 g) e 17 buchas de maconha do tipo skank (25 g).

Também foram encontrados 20 munições de diferentes calibres, sendo 10 de calibre .38 Special e 10 de calibre .32 S&W Long —, três balanças de precisão e R$ 100 em dinheiro.

O adolescente foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da região, onde o caso foi registrado.