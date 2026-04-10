Frente fria provoca chuva e queda de temperatura no ES nesta sexta-feira

A passagem rápida de uma frente fria pelo mar, próxima ao litoral do Espírito Santo, altera as condições do tempo nesta sexta-feira. O sistema provoca aumento de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Além disso, as temperaturas apresentam leve queda, principalmente na metade sul do Estado.

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Por outro lado, nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mesmo assim, o calor continua predominando nessas áreas, com máximas acima dos 34 °C.

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Grande Vitória tem chuva ao longo do dia

Na Grande Vitória, o céu fica parcialmente nublado a encoberto, além disso, há possibilidade de chuva em diferentes períodos. As temperaturas variam entre 22 °C e 31 °C, mantendo, portanto, o clima abafado.

Sul e Serrana têm mudança mais evidente

Na Região Sul, o aumento de nuvens favorece pancadas de chuva ao longo do dia. Além disso, nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 21 °C e 33 °C. Já nas áreas altas, a mínima chega a 18 °C, com máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, o cenário é semelhante. Ou seja, há previsão de chuva em alguns momentos. As temperaturas ficam entre 22 °C e 28 °C nas áreas menos elevadas. Enquanto isso, nas áreas altas, os termômetros marcam entre 19 °C e 27 °C.

Norte e Noroeste seguem sem chuva

Na Região Norte, o céu permanece nublado, porém, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C, o que mantém a sensação de calor.

Na Região Noroeste, o tempo também segue estável. Além disso, nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 35 °C. Já em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 34 °C.

Nordeste mantém tempo firme

Na Região Nordeste, o céu fica nublado, no entanto, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C, mantendo assim o padrão de calor.

Diante desse cenário, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão. Além disso, é importante se preparar para mudanças rápidas no tempo, especialmente nas regiões onde há previsão de chuva.