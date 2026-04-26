Anchieta: grave acidente deixa feridos na ES-060

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (26), na rodovia ES-060, nas proximidades do acesso à localidade de Mãe-Bá, em Anchieta. De acordo com a Guarda Municipal de Anchieta, a colisão frontal ocorreu por volta das 5h e envolveu dois veículos: um VW/Fox preto e um Hyundai/HB20 preto.

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As informações ainda apontam que o Fox seguia no sentido Anchieta x Guarapari, com três ocupantes, quando o HB20, que trafegava na direção contrária, teria invadido a contramão, provocando o impacto violento. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.

O motorista do HB20 não foi encontrado no local e, até o momento, não foi localizado. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para unidades hospitalares da região. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Guarda Municipal de Anchieta atuou na organização do trânsito, realizando a sinalização da via e implantando o sistema de “pare e siga”, devido à obstrução parcial da pista. A medida foi necessária para garantir a segurança dos motoristas que trafegavam pelo trecho durante o atendimento da ocorrência.