Anchieta: orla de Ubu terá trânsito interditado a partir desta segunda

A Prefeitura de Anchieta informou que, a partir desta segunda-feira (27), dará continuidade às obras de revitalização da orla de Ubu com a interdição temporária do trânsito em um trecho estratégico da região. A medida terá duração aproximada de 30 dias e afetará o percurso entre a Rua Manoel Miranda Garcia, em Parati, e o trevo da primeira pracinha da praia de Ubu.

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De acordo com o município, a interdição segue orientação técnica da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, com o objetivo de garantir mais segurança e eficiência na execução das obras. A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para valorizar a orla e ampliar a qualidade de vida da população.

Durante o período, o tráfego será desviado para um trajeto alternativo paralelo ao trecho interditado. As empresas de transporte público Viação Planeta e Viação Sudeste já ajustaram os itinerários dos ônibus, com a definição de novos pontos de parada em locais estratégicos da comunidade.

Os embarques e desembarques passarão a ocorrer nas proximidades da quadra de esportes, na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Ubu e na primeira pracinha da praia. Segundo a Prefeitura, os pontos foram planejados para manter a acessibilidade dos usuários, com distância entre 100 e 300 metros das paradas originais.