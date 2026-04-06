Após saída de Guerino Balestrassi, Ricardo Ferraço nomeia Margareth Saraiva
Atualmente subsecretária de Estado de Ações Socioeconômicas e Participação Social, ela passa a comandar a Secretaria de Recuperação do Rio Doce.
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou nesta segunda-feira (6) a escolha da servidora pública concursada Margareth Saraiva para assumir a Secretaria de Recuperação do Rio Doce.
Atualmente subsecretária de Estado de Ações Socioeconômicas e Participação Social, Margareth passa a comandar a pasta responsável por coordenar políticas e ações voltadas à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Mariana, desastre que impactou diretamente municípios capixabas ao longo da bacia do Rio Doce.
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Na publicação, Ferraço destacou a experiência técnica da nova secretária e afirmou que ela dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Guerino Balestrassi, que deixa o cargo após período à frente da pasta. O governador agradeceu a atuação do ex-secretário e desejou sucesso em seus próximos desafios.
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