Política Regional

Felipe Rigoni deixa Secretaria de Meio Ambiente; Victor Ricciardi assume pasta

Atual subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários da pasta, Ricciardi deve dar continuidade às ações estratégicas desenvolvidas na área ambiental e de gestão hídrica no estado.

Foto: Divulgação

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou, nesta segunda-feira (6), o convite ao advogado Victor Ricciardi para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Atual subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários da pasta, Ricciardi deve dar continuidade às ações estratégicas desenvolvidas na área ambiental e de gestão hídrica no estado.

Leia também: Após saída de Guerino Balestrassi, Ricardo Ferraço nomeia Margareth Saraiva

Na publicação, o governador também agradeceu ao ex-secretário Felipe Rigoni pelo trabalho realizado à frente da secretaria e desejou sucesso em seus próximos desafios. Ele deve disputar uma vaga de deputado federal.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por