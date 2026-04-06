Felipe Rigoni deixa Secretaria de Meio Ambiente; Victor Ricciardi assume pasta
Atual subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários da pasta, Ricciardi deve dar continuidade às ações estratégicas desenvolvidas na área ambiental e de gestão hídrica no estado.
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou, nesta segunda-feira (6), o convite ao advogado Victor Ricciardi para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Atual subsecretário de Biodiversidade, Bem-estar Animal e Projetos Prioritários da pasta, Ricciardi deve dar continuidade às ações estratégicas desenvolvidas na área ambiental e de gestão hídrica no estado.
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Na publicação, o governador também agradeceu ao ex-secretário Felipe Rigoni pelo trabalho realizado à frente da secretaria e desejou sucesso em seus próximos desafios. Ele deve disputar uma vaga de deputado federal.
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